Si las elecciones fueran hoy, los colombianos llegarían a las urnas con un abanico de candidatos en los que su imagen negativa supera a su imagen positiva. Del grupo de aspirantes son contados los que tienen una valoración favorable que supere o iguale a los que miden la desfavoraribilidad. Gustavo Petro (Pacto Histórico, 42% favorable; 40% desfavorable); Juan Manuel Galán (Coalición Centro Esperanza, 29% favorable; 22% desfavorable); Francia Márquez (Pacto Histórico, 16% favorable; 8% desfavorable). El independiente Rodolfo Hernández está en tablas: 16% favorable; 16 desfavorable.



Con el 40% de las encuestas hechas en Bogotá del total de la muestra de Invamer figuras como el ex alcalde Gustavo Petro y Juan Manuel Galán tiene ventajas sobre los otros candidatos FACEBOOK

Así las cosas, Hernández, exalcalde de Bucaramanga y quien según varias encuestas marcha segundo en la intención de voto en el camino a la Presidencia, tiene una imagen positiva que empata con su desfavorabilidad.



La encuesta de Invamer, publicada en las últimas horas, sin embargo, no alcanzó a medir el efecto que tuvo entre los ciudadanos de haber elegido a la periodista Paola Ochoa como su fórmula vicepresidencial.



Pero, ¿por qué unos porcentajes tan bajos con respecto a otros aspirantes?



El analista de comunicación política Pedro Viveros lo explica: “Con el 40% de las encuestas hechas en Bogotá del total de la muestra de Invamer figuras como el ex alcalde Gustavo Petro y Juan Manuel Galán tiene ventajas sobre los otros candidatos que no tienen reconocimiento en esta ciudad".



"Además es una encuesta que mide tan solo cinco ciudades cuando en Colombia se elige presidente en más de 100 ciudades que tienen más de 100 mil habitantes. Es una medición para evaluar entre las más amplias que seguro se verán sobre todo después del 13 de marzo cuando se decante el tarjetón presidencial”, dice.



Con este punto que es relevante a la hora de ver la encuesta, ¿cómo se ven los demás colombianos que quieren suceder al presidente Iván Duque?



Una primera conclusión: Los demás candidatos tienen una imagen entre los colombianos más negativa que positiva.



Además de Gustavo Petro, aspirante del Pacto Histórico, que registra un aumento en su imagen favorable de 34 a 42 puntos, en comparación con los resultados de diciembre de la misma firma y con un desfavorable de 40 puntos-, la encuesta mostró la valoración de los ciudadanos de quienes hoy están en contienda.



Debate presidencial con Francia Márquez, Alejandro Gaviria, Ingrid Betancourt y Gustavo Petro en la Universidad del Norte en Barranquilla el 10 de febrero de 2022. Foto: Vanexa Romero/El Tiempo

El precandidato de la Coalición Centro Esperanza, Juan Manuel Galán, registra su imagen favorable más baja desde que se realiza el sondeo: 29 %. Su imagen desfavorable aumentó dos puntos en comparación con el mes de diciembre: hoy está en 22 %.



El exgobernador de Antioquia y también miembro de esta coalición, Sergio Fajardo, mantiene la imagen positiva más baja desde septiembre de 2006, con un 25 %. Su desfavorabilidad aumentó un punto y se ubicó en 33 %.



También de este bloque político, el exministro Alejandro Gaviria se mantiene con una imagen desfavorable del 23 % y su favorabilidad subió un punto, en 17 %.



Jorge Enrique Robledo aumentó su imagen desfavorable de 16 % en diciembre a 22 % en febrero. Su imagen favorable bajó un punto y llegó al 12 %.



Por su parte, el exgobernador de Boyacá, Carlos Amaya, obtuvo un 3 % de favorabilidad frente a un 10 % de desfavorabilidad.



En cuanto a los aspirantes que van en solitario en búsqueda de la Casa de Nariño, los resultados son los siguientes:



Ingrid Betancourt, candidata por el partido Verde Oxigeno, tiene una imagen positiva en un 23 % y su imagen negativa en 43 %.



Óscar Iván Zuluaga, candidato del Centro Democrático, el partido de gobierno, tiene 15 puntos de imagen favorable y 45 en su imagen desfavorable. Unos números inquietantes en momentos en que él busca convertirse en nuevo jefe de Estado.



El expresidente Álvaro Uribe Vélez subió su aprobación en dos puntos comparado con el mes de diciembre y se ubica en el 21 %. Su imagen desfavorable se mantiene en 67%. Se trata de un negativo altísimo que contrasta con sus tiempos de gobernante cuando llegó a tener unos índices de aprobación que superaban los 85 puntos.



El dato del expresidente es crucial porque su imagen es vital para Zuluaga ya que ambos se han mostrado juntos en la campaña invitando a los ciudadanos para que los apoyen en las urnas.



En la coalición de centro derecha, Equipo por Colombia, el precandidato Federico Gutiérrez registra su desfavorabilidad más alta con 22 puntos y su imagen favorable más baja con 15.



Mientras que el exalcalde de Barranquilla Alejandro Char tiene la aprobación más baja que haya registrado con 12 puntos. Su imagen negativa es del 32%.



Un dato que muestra el efecto que tuvo sobre su imagen el caso de las denuncias de la exsenadora Aída Merlano.



Char en la misma encuesta en sus tiempos de alcalde de Barranquilla llegó a tener una imagen positiva superior a los 80 puntos. En este caso, sin embargo, la medición es a nivel nacional porque aspira es a la Casa de Nariño.



El exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, tiene una imagen desfavorable de 52%, mientras que su imagen favorable está el 20%.



Aydeé Lizarazo, candidata por el partido MIRA, obtuvo 3% de favorabilidad frente a un 4% de desfavorabilidad.



Carlos Arias, docente de comunicación política de la Universidad Externado de Colombia, cree que esta encuesta muestra que la gestión del presidente Iván Duque le está pasando una factura negativa al candidato a Zuluaga.



“Al mirar las cifras hay relación entre la imagen negativa de la gestión del presidente Duque con la del candidato del Centro Democrático. Eso puede repercutir de manera muy desfavorable para él a la hora de su medición en las urnas. Es muy difícil que con estos números el pase a la segunda vuelta”, dice Arias.



El docente, quien además de destacar los números positivos para Petro, considera que otro damnificado de la encuesta es el exalcalde de Medellín Federico Gutiérrez. “Sus números son muy negativos en vísperas de ir a las urnas”, dice él

POLÍTICA

