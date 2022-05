Con el 99,95 % de las mesas informadas, Rodolfo Hernández, el candidato presidencial de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, pasó a segunda vuelta tras obtener 5.952.968 votos (28,15 %). Ahora, deberá enfrentarse el próximo 19 de junio al candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, quien obtuvo el 40,32 % (8.526.787 votos).



Tras conocerse estos resultados, el ingeniero y empresario conversó este domingo con la periodista Ángela Patricia Janiot y se refirió a los resultados de la primera vuelta: "este es el resultado de un trabajo concienzudo. Totalmente racional", manifestó, y enfatizó en que ninguno de sus votos fue "comprado".

En la entrevista, Hernández habló de los acercamientos que ha tenido con otros candidatos tras los resultados. Sobre Sergio Fajardo, aseguró que ya lo había llamado. Según dijo, acordaron "hablar la semana entrante, miércoles o jueves". Y puntualizó: "Nosotros lo que queremos es el apoyo. No les vamos a fallar".



También comentó que había llamado a Federico Gutiérrez: "Desafortunadamente, él estaba en una reunión con la gente que lo ayudó y no pudimos hablar. Pero él ya se dio cuenta de que lo llamé y mañana (este lunes) con el tiempo y tranquilidad lo vamos a invitar a que apoye la filosofía que hoy votó la gente".



Sin embargo, el candidato descartó alianzas con partidos políticos tradicionales.



"No. Nosotros no vamos a hacer alianzas porque yo me inscribí como independiente. Ese no es mi compromiso". En su lugar, explicó: "Vamos a recibir los apoyos a la filosofía de gobierno y yo seré en el ejecutor de esa filosofía para sacar adelante entre todos al país".



Por otro lado, Janiot le preguntó a Hernández cómo planea derrotar a Gustavo Petro. En primera instancia, reconoció: "en la segunda vuelta me toca trabajar". Sin embargo, señaló que seguirá "con el mismo discurso de que nosotros no le decimos ni una mentira a los ciudadanos. Ese es nuestro discurso para convencerlos y emocionarlos y que actúen en consecuencia y voten como hoy".



Su apuesta, según dijo, es "un gobierno que va actuar con lógica ética y estética como lo hicimos en la alcaldía (de Bucaramanga)".



El empresario reconoció que en el país "hay cosas buenas que tenemos que conservar", pero subrayó que hay que "corregir otras cosas, como sacar a todos esos ladrones que se están metiendo en Senado, la Cámara y los cargos importantes del Ejecutivo". En sus palabras, "ese es el objetivo supremo y el mandato que me dieron los colombianos".



Por último, expresó que "la votación de hoy abre una nueva esperanza", por lo que "no vamos a ser inferiores a dedicar todas las energías que tenemos a poder encausar a Colombia por el camino que nos merecemos".



Vea aquí la entrevista completa.

El apoyo de otros candidatos

Tras conocerse los resultados, los seis candidatos se pronunciaron. De momento, Federico Gutiérrez, quien obtuvo 5.057.858 votos (23,92 %), y Enrique Gómez, quien obtuvo 50.528 votos (0,23 %), ya manifestaron que apoyarán la campaña de Hernández en segunda vuelta.



Fajardo, por su parte, anunció que este lunes tendrá una reunión con los demás miembros de la Coalición Centro Esperanza para tomar una postura de cara a lo que viene en la elección.