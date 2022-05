El candidato presidencial Rodolfo Hernández realizó fuertes cuestionamientos sobre el actual presidente del Partido Liberal, César Gaviria. Precisamente, en la recta final para la primera vuelta, se han producido críticas por la alianza que hizo Gaviria con Federico Gutiérrez.



Hernández se ha caracterizado por tener un lenguaje desabrochado y en esta oportunidad no se quedó corto en sus consideraciones sobre el expresidente de la República.



"Yo le dije a César Gaviria que es un mentiroso y un vago", dijo Hernández en entrevista para Caracol Radio.

A estas declaraciones se sumaron otras aseveraciones. Durante su visita a Pereira, Hernández, en medio del diálogo con diferentes medios de comunicación, aseguró que Gaviria "no es un zorro", además, utilizó otros calificativos vulgares con los que expresó rechazo a los acercamientos que hubo entre el líder del Partido Liberal y el candidato Gustavo Petro.



Según el exalcalde de Bucaramanga, Gaviria buscaba un acuerdo "bajo la petición de que le dieran los ministerios de la Defensa y Hacienda para Simoncito y el otro no se para quién, a lo que Petro dijo que no".



Pero el asunto no queda ahí, pues Hernández —quien ha manifestado que es un candidato independiente— realizó otras serias críticas. "Cómo se le ocurre después de que destruye el campo, tener la cara de presentarse como salvador de Colombia, aliándose con Fico", añadió.

