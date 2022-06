Una nueva arremetida contra los corruptos y la clase política tradicional hizo este miércoles el candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, Rodolfo Hernández, quien explicó, además, cómo logrará que el Congreso apruebe sus proyectos de ley, en caso de que sea elegido presidente.



Según Rodolfo, “el pueblo ya se cansó de que lo burlen” y la gente está viendo en él “una oportunidad real de cambiar, porque a mí no me pueden encaramar como a otros presidentes”.



En diálogo con W Radio, el ingeniero afirmó que “la gente cree que los políticos tienen capacidad de veto contra todo un pueblo” y eso lo “pueden hacer cuando el pueblo es sumiso”, pero no “cuando se siente representado por una persona que no les dice mentiras”.



Sobre el supuesto apoyo de gran parte de la clase política tradicional, Hernández insistió en que recibe los respaldos, pero enfatizó que “nunca” se subirá a una tarima con algún miembro de estos sectores políticos.



“No negocio votos, como Petro”, afirmó el ingeniero, quien aseguró que prefiere “que los colombianos voten por el que su conciencia les diga”.



Rodolfo explicó, además, cómo buscaría la aprobación de los proyectos de ley oficiales en caso de ganar la segunda vuelta presidencial contra el candidato Gustavo Petro, la cual se realizará el próximo 19 de junio.

Cómo cambian las cosas. Este debe ser el tono entre los dos proyectos de cambio por los que votó Colombia. No lo olvide @petrogustavo https://t.co/aIqlWLNCoC — Ing Rodolfo Hernandez 🇨🇴! (@ingrodolfohdez) June 1, 2022

Según el aspirante presidencial, “todos los días, a las 7 de la mañana, con el tiempo que se necesite, vamos a tratar un tema en una conferencia de prensa” en la que estarán los primeros 200 periodistas que se inscriban y 100 ciudadanos.



“En esas conferencias de prensa vamos a empezar con el tema de austeridad total y vamos a comenzar por la Casa de Nariño. ¿Sabe cuánto se tiran al día? 4.300 millones diarios. Este fin de semana se tiraron casi 13 millones de pesos”, aseguró Hernández.



Añadió que “por lo menos la mitad” de ese ahorro “vamos a aplicarlo a los saldos de los muchachos más pobres que tengan cargas financieras en el Icetex, empezando por el estrato 1”.



“Para eso se necesita una ley (…) Pasamos la ley con mensaje de urgencia. Quiero ver cuál es el parlamentario que se para a decir que se opone después de que el Presidente dio la explicación y lleva a los chinos más pobres”, dijo Hernández, quien agregó que “pa’ cobardes los politiqueros cuando los ponemos en evidencia”.

Rodolfo explicó su propuesta de aplicar conmoción interior, si es Presidente

El candidato presidencial también respondió a las voces que han cuestionado su decisión de aplicar, si es elegido jefe de Estado, el Estado de Conmoción Interior y se preguntó, “¿le parece poquito 22 millones de personas aguantando hambre?, ¿eso les parece divino?”.



También justificó el estado de excepción en que, según él, “en 30 años ha habido 19 reformas tributarias, que nos decían que eran para generar caja y plazos sostenibles en el tiempo y eran puras mentiras, eran para llenar los robos que hicieron”.



El aspirante anunció que, si llega a la Casa de Nariño, “los primeros decretos serán de austeridad draconiana”; que nunca ha “comprado un voto”; que su estructura es cero y no tiene parlamentarios, y que está “actuando con imperativo categórico” y no con “politiquería, con Piedad (Córdoba), con (Armando) Benedetti, con Roy Barreras”, quienes están en la campaña de Petro.



“Están criticando porque se les acabo la leche. Soy un viejo, sé sumar y restar y no como entero”, afirmó.