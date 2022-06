"Lástima no habernos puesto de acuerdo porque los propósitos de él y los míos yo creo que son iguales. Algo no funcionó que después la historia, el recorrido de la vida nos pondrá en evidencia. Pero no tengo sino solo buenos recuerdos de él", dijo Rodolfo Hernández en medio de un Live con la excongresista de los 'verdes' Catalina Ortiz.



(Le puede interesar: La novela por el debate que ordenó la justicia entre Petro y Rodolfo)



Ortiz hizo parte del partido Alianza Verde, y también figuró como la jefe de debate del excandidato presidencial, Sergio Fajardo, para la primera vuelta. Pero, tras la derrota del exmiembro y líder de la coalición Centro Esperanza, la exrepresentante a la Cámara anunció su apoyo por Hernández.

En la conversación, el actual aspirante presidencial de la Liga de Gobernantes Anticorrupción habló sobre diferentes temas como el rol de la mujer en un eventual gobierno, el presunto desacato de Gustavo Petro para asistir al debate ordenado por el Tribunal Superior de Bogotá, y también, mencionó el acuerdo que no pudo lograr con Fajardo.



Cabe recordar que después de la primera vuelta y la victoria de Hernández con casi 6 millones de votos, Fajardo junto a algunos exmiembros de la Coalición Centro Esperanza presentaron un acuerdo programático para concertar una alianza en la segunda vuelta, pero el exalcalde de Bucaramanga descartó esa posibilidad.



"Siempre fuimos buenos amigos, nos respetamos. Pero no sé qué pasó. Los compañeros, él o la actitud. No he podido descifrar qué pasó. Pero no importa, lo que importa es seguir adelante", agregó Hernández, quien en su momento había dicho que el acuerdo no se había consolidado porque Fajardo "quería cambiar el programa de gobierno que ganó".



También aseguró que "no tiene ningún informe público o privado de gente que trabajó con el doctor Fajardo de deshonestidad, de falta ética en aplicación de los recursos públicos cuando fue gobernador y alcalde".



Y agregó: "Yo cuando era gobernador lo visité con Henry Ramírez León, que es el representante aquí de los 'fajardistas', de Compromiso Ciudadano. (...) Es una lástima que no hubiéramos podido hacer una convergencia total para el mejoramiento de la vida de todos los colombianos".



Hernández lo ofreció a Ortiz hacer parte de la comisión de empalme y expresó que "estoy tan convencido de que vamos a ganar, que ya lo estamos adelantando", igualmente, aseguró que si no es electo como presidente estaría dispuesto a reunirse con Petro para desarrollar un "acuerdo común" que propicie el bienestar.



Por su parte, Ortiz indicó que "hay muchos fajardistas que lo van a apoyar en las elecciones" de este 19 de junio.

POLÍTICA

En otras noticias de Política