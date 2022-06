Rodolfo Hernández, candidato presidencial por la Liga de Gobernantes Anticorrupción, se refirió -en la tarde de este jueves- a la orden del Tribunal Superior de Bogotá, para que Gustavo Petro y él realicen un debate presidencial 48 horas antes de la elección de segunda vuelta.



"El otro candidato contestó la invitación que le hice mediante una carta publica afirmando que: 'Yo no pongo condición para ese debate. Ninguna. Pongo en manos del sistema de medios públicos RTVC todos los detalles del debate'", y remató diciendo: 'Nos vemos en Bucaramanga, por supuesto'", dijo Hernández.

Y agregó: "La anterior respuesta suscrita por el candidato deduje que no estaba dispuesto a acatar en estricto rigor por el despacho, porque al afirmar que no ponía condiciones, demostró que prefería desconocer el preciso mandato judicial para convertirlo en una expresión publicitara contraria al fallo".



Hernández aseguró que Petro "al afirmar que dejaba en manos de un tercero un tema tan delicado -que debería ser resuelto en estricto apego al fallo- demostró que no estaba dispuesto a acatar el proveído en forma dispuesta por el despacho".



El candidato presidencial por la Liga de Gobernantes Anticorrupción afirmó que entendió la afirmación "nos vemos en Bucaramanga" como una respuesta que "daba por concluida cualquier posibilidad de seguir el mandato judicial" que tenía término para este jueves 16 de junio, a las 6 p. m.



"Esa afirmación de carácter indefinido, sin precisar fecha, hora, lugar ni ninguna otra señal, fue el portazo con el cual cerró la posibilidad de adelantar el debate", sostuvo Hernández.



En respuesta, Gustavo Petro dijo: "No puedo más que decir que no se puede ser Presidente y ponerle trampas a los jueces. Sin jueces, solo habrá dictadura y violencia. Nosotros acataremos y defenderemos la justicia".

POLÍTICA