El candidato presidencial Rodolfo Hernández negó los señalamientos de Gustavo Petro, según los cuales una de sus fichas más cercanas, Germán Calle, fue la fuente de versión de supuesta suspensión de las elecciones presidenciales.



(Lea también: ¿Qué hizo Rodolfo Hernández mientras los demás competidores debatían?)

“No es cierto y por tanto es absolutamente falso que alguien de mi campaña, autorizado por mí o instruido por mí, haya podido propalar semejante infundio”, dijo Hernández.



Según dijo Gustavo Petro en el debate de EL TIEMPO y Semana, "un señor (Germán) Calle", asesor de Rodolfo Hernández, fue quien llamó a su campaña para alertar de la tesis del aplazamiento de las elecciones y que por eso denunció él dicha posibilidad.



Sin embargo, Hernández insistió que no tiene nada que ver con los señalamientos de la campaña de Petro. “La razón es muy simple: no tengo voceros ni nadie está autorizado para hablar en mi nombre. Mis posiciones las expreso a través de comunicados de prensa debidamente numerados y firmados por el suscrito”, señaló Hernández.



(Puede leer: Estos son los candidatos presidenciales y sus propuestas en Colombia)



El candidato agregó que lo manifestado por Petro sobre la suspensión de las elecciones “resulta irresponsable y demuestra un afán de confundir al país y tender cortinas de humo”.



“Pretender lavarse las manos ante semejante despropósito, como lo ha hecho el candidato Gustavo Petro señalando a ‘un vocero de la campaña de Rodolfo Hernández’ como origen de sus denuncias, es desde todo punto de vista inaceptable, en especial por hacerlo en su calidad de candidato a la Presidencia”, añadió Hernández.



El empresario Germán Calle es uno de los hombres más cercanos al candidato Rodolfo Hernández y uno de quienes le habla al oído desde que el ingeniero santandereano se lanzó a la Presidencia.



La influencia de Calle se conoce en la élite de Colombia. De hecho, sus negocios se concentran en el golf, deporte del cual -además de ser inversor en el país- es uno de los grandes conocedores.



(Le recomendamos: Elecciones 2022: Petro, Gutiérrez y Fajardo responden preguntas incómodas).



Su nombre salió a relucir este lunes luego de que Gustavo Petro señalara que “alguna campaña, aquí no presente, nos advirtió que eso iba a suceder el martes. Entonces dimos la alerta", señaló el aspirante de Colombia Humana sobre la supuesta suspensión de las elecciones.



Incluso, este mismo lunes, Alfonso Prada, jefe de debate de Gustavo Petro, respondió a una publicación de Rodolfo Hernández señalando nuevamente que la alerta del Pacto Histórico sobre la supuesta suspensión de las elecciones provenía de gente cercana al ingeniero.



"Es increíble ingeniero Hernández. Si no sabe o se le olvidó, le quiero decir que el dato determinante que llevó a nuestra campaña a prender las alarmas sobre una posible suspensión del Registrador y de las elecciones proviene de gente de su equipo más cercano", escribió Prada.



De hecho, la cercanía es tal que Rodolfo Hernández es padrino de bodas de Germán Calle.



EL TIEMPO