Una nueva encuesta del Centro Nacional de Consultoría para la revista Semana muestra que Gustavo Petro obtendría en la segunda vuelta presidencial el 44,9 % de los votos frente a un 41% de Rodolfo Hernández.



La encuesta, que consultó presencialmente a 2.172 ciudadanos en 50 municipios del país entre el 31 de mayo al 2 de junio de 2022, revela que un 9,4 % de los encuestados no han definido su voto (No sabe- no responde), mientras que un 3% votaría en blanco. Un 1,7 % dijo que no votaría por ninguno de los candidatos.



El margen de error de la muestra es de 2,1%.



Otra encuesta del CNC, esta para el noticiero CM&, mostraba un empate técnico, pero ubicaba a Hernández en un 41% de intención de voto y a Petro con el 39%. Esta muestra consultó telefónicamente a 1.200 personas.



Además, una encuesta tipo tracking, de la FM, ponía a Hernández con una intención de voto de 50,4 %, por encima de Gustavo Petro, con un 45,6 %.



Por su parte, una medición de la encuestadora GAD3 para RCN, ubicaba a Rodolfo Hernández con un 52,3 % en la intención de voto y a Gustavo Petro con 45,1 %.



Ficha técnica de la encuesta

PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE LA REALIZÓ: Centro Nacional de Consultoría S.A.

PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE LA ENCOMENDÓ: Revista Semana

FUENTE DE FINANCIACIÓN: Revista Semana

UNIVERSO EN ESTUDIO: Mujeres y hombres mayores de 18 años, residentes en los municipios de Colombia y con intención de votar en las próximas elecciones presidenciales. Como mecanismo de estratificación estadística se establecieron 6 regiones geográficas de la siguiente manera: (1) Antioquia +Eje Cafetero: Antioquia, Caldas, Quindío y Risaralda; (2) Bogotá: Bogotá D. C.; (3) Caribe: Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Sucre, San Andrés y Providencia; (4) Centroriente: Boyacá, Cundinamarca, Norte de Santander, Santander, Arauca y Casanare; (5) Centrosur: Huila, Tolima, Meta, Caquetá y Putumayo y (6) Pacífico: Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca.



DISEÑO DE MUESTREO: El diseño de muestreo es probabilístico, en cuatro etapas y estratificado con selección de muestras aleatorias simples de unidades estadísticas en cada etapa.



En la primera etapa de muestreo se realizó una selección de municipios dentro de cada región geográfica (estrato estadístico), considerando a Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Ibagué y Cúcuta como municipios de inclusión forzosa en la muestra; del resto de municipios en el universo en estudio se realizó la selección aleatoria de algunos de ellos; en total 42 municipios.



En la segunda etapa se realizó una selección aleatoria de manzanas cartográficas dentro de los municipios, trabajo hecho a partir del Marco Geoestadístico Nacional (el marco de muestreo en la investigación). En la tercera etapa se seleccionaron hogares dentro de las manzanas cartográficas seleccionadas (en cada manzana se seleccionaron 4 hogares) y en la etapa final, a un adulto dentro del hogar. La selección de las unidades estadísticas se operacionalizó a través del algoritmo denominado “coordinado negativo”.



El marco de muestreo utilizado es el Marco Geoestadístico Nacional provisto por el DANE. El marco de muestreo es el dispositivo que permite ordenar el operativo de campo y ofrecer garantía de que su implementación corresponde a los lineamientos metodológicos establecidos para la investigación. La unidad geográfica mínima que contiene dicho marco es la manzana cartográfica en las cabeceras de los municipios de Colombia.



TAMAÑO DE MUESTRA: 2.172 casos en 50 municipios de todas las regiones de Colombia, a saber: Antioquia +Eje Cafetero: Medellín, Bello, Rionegro, Jardín, Segovia, Manizales, Pácora, Viterbo, Armenia, La Tebaida; Bogotá: Bogotá D. C.; Caribe: Barranquilla, Manatí, Soledad, Cartagena, Agustín Codazzi, Montería, Chinú, Barrancas, El Banco, Sincelejo, Sampués; Centroriente: Tunja, Chiquinquirá, Tauramena, Madrid, Soacha, La Palma, Tabio, Cúcuta, Ocaña, Bucaramanga, Floridablanca, Lebríja; Centrosur: Florencia, Neiva, Pitalito, Acacías, Puerto Gaitán, Ibagué, Melgar, Natagaima; Pacífico: Popayán, Santander de Quilichao, Miranda, Pasto, Cali, Palmira, Guacarí, Bolívar.



MARGEN DE ERROR Y NIVEL DE CONFIANZA: Margen de error de muestreo de 2,1% y 95% de confianza.



TEMAS A LOS QUE SE REFIERE: Intención de voto por los candidatos presidenciales en la segunda vuelta electoral de 2022.



PREGUNTAS QUE SE FORMULARON: 1 pregunta. Para mayor detalle por favor consulte el cuestionario.



PERIODO TRABAJO DE CAMPO: 31 de mayo a 2 de junio de 2022 TÉCNICA DE RECOLECCIÓN: Encuesta presencial en hogares.