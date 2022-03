Federico Gutiérrez, Ingrid Betancourt y Gustavo Petro hablaron sobre la posibilidad de restablecer las relaciones con Venezuela y lo que opinan sobre Nicolás Maduro y su política.



Federico Gutiérrez

"La relación de Maduro con Colombia ha sido a través de las Farc en su momento, de disidencias, Eln, Piedad Córdoba, de Petro y del mismo combo. Yo creo que a Maduro no se le puede reconocer como gobierno porque es una dictadura y quienes defendemos la democracia y las libertades no podemos hacer eso".



Agregó: "Ahora bien, tenemos que entender que hay una realidad en frontera. Por ahí transcurren sueños rotos, familias destruidas y gente con miedo. Hay paso peatonal, pero no vehicular. Mi concepto: se debe permitir el paso vehicular por el tema de comercio, que de todas formas se está dando, aunque es por economía ilegal".



Ingrid Betancourt

"Para mí lo importante es el pueblo venezolano. Yo considero que el régimen de Maduro es una dictadura, pero es una realidad que tenemos al lado nuestro y tenemos que enfrentar. La condición para que restablezca relaciones diplomáticas con Venezuela es que Maduro nos entregue las cabecillas de las organizaciones delincuenciales que están operando tras la frontera venezolana y que están afectando nuestro orden público".



Gustavo Petro

"Si la teoría es que con una dictadura no se pueden tener relaciones diplomáticas y Venezuela lo es, ¿por qué este Gobierno tiene relaciones diplomáticas con Emiratos Árabes Unidos, que es una dictadura quizás peor? Porque EAU es rico y quiere negocios. O es uno o es lo otro".



"Qué propongo yo: las relaciones diplomáticas se establecen con una nación, no con una persona. Colombia gana si se restablecen las relaciones diplomáticas. Salvamos la frontera. Cúcuta se vuelve boyante".



Y al final dijo: "Álvaro Uribe Vélez conoce más a Maduro que yo. Y Maduro se parece más a Duque en su política económica y general".



