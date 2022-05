Una de las primeras preguntas en el debate definitivo entre candidatos presidenciales, organizado por EL TIEMPO y Semana, al que no asistió Rodolfo Hernández, estuvo relacionada con los serios cuestionamientos de partidos políticos y la opinión pública al registrador Alexander Vega.



La pregunta fue sobre si Federico Gutiérrez, del Equipo por Colombia, confía en el registrador, sabiendo que varios que lo apoyan no lo hacen.

El candidato dijo que "todavía existen muchas dudas y no solo de parte de quienes somos candidatos presidenciales, sino de medios de comunicación y de quienes han denunciado que ocurrió fraude en las elecciones legislativas y que no se ha dado claridad de lo que ocurrió".



Y agregó: "Aquí lo importante es que se den esas claridades. He dicho que para nosotros será muy importante la veeduría internacional y nacional, y el tema de los testigos electorales, por eso hemos venido convocando a la ciudadanía para que nos acompañe como testigos electorales y cuidemos esos votos. Estamos en medio de un ambiente enrarecido, en el cual muchas de esas dudas no se han resuelto a pocos días de una elección presidencial".

Sergio Fajardo, de la Coalición Centro Esperanza, fue enfático y dijo que "no tiene ninguna confianza" y que "no ha habido explicación de lo que ocurrió. Es esa política oculta en mañas y trampas que no ha dejado que los organismos de control sean independientes del Ejecutivo, que ha llevado a casos de corrupción y desinstitucionalización. Se perdió la confianza. Esta Colombia tiene rabia, miedo, está inconforme y la tenemos que cuidar”.



“Hemos vistos campañas de agresiones, insultos y amenazas. Esa Colombia es la que no quiero y es la que quiero cambiar para que no caigamos en la trampa. No haré parte de la destrucción de nuestro país", agregó.

En el tiempo de respuesta, Gustavo Petro, del Pacto Histórico, afirmó: "Un dirigente político decidió atacar los jurados que sabían leer y escribir, y que eran de carrera administrativa en Colombia, es decir, que no dependen de contratos ni de políticos. Y a cambio se le accedió a que se colocaran jurados contratistas de alcaldes, que en su mayoría son de la línea del Gobierno. Miles de esos jurados invisibilizaron centenares de miles de votos del Pacto Histórico al Senado irregularmente, quizás criminalmente".



También hizo un serio señalamiento: "Ahora no es posible hasta el día de hoy hace una auditoría técnica al software que va de la mesa donde se cuentan los votos hasta la Registraduría y el preconteo, que la tiene una empresa privada con edificios clandestinos que se llama 'Thomas and Greg'. Si el software tiene algoritmos maliciosos como dijo la justicia en sentencia contra el Mira, tenemos unas series dudas sobre lo que pueda pasar".

EL TIEMPO