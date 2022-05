Lo que en principio habría podido ser una anécdota del debate definitivo, realizado en la noche de este lunes, se convirtió en uno de los temas más cruciales de la discusión entre los candidatos con más opción de convertirse en el próximo presidente de la República: la reforma pensional.



Todo arrancó cuando el aspirante Sergio Fajardo sacó un papel que pasó de mano en mano, por los moderadores, hasta Federico Gutiérrez, quien sonriendo se lo entregó a Gustavo Petro. Allí, según el dirigente de la Coalición Centro Esperanza, le mostraba en números, según su análisis, al candidato del Pacto Histórico que las cuentas para financiar todas sus propuestas no le daban.



Fajardo le dijo que sumara porque no había tantos recursos para sus propósitos. Por eso, lo cuestionó y le preguntó de dónde sacaría los recursos para sus iniciativas.



"¿De dónde van a salir esos 65 billones de pesos?" fue la pregunta de Fajardo a Petro por el dinero para sus propuestas que generó un largo intercambio entre los presentes en el debate de EL TIEMPO y la revista Semana.



"Con mi equipo de trabajo hicimos unas cuentas. Seis programas de Gustavo Petro me dan una suma de 130 billones de pesos, lo que cuestan. Él propone una reforma tributaria para recoger 65 billones de pesos, le quedan faltando 65 billones de pesos para cumplir solamente con estas propuestas", afirmó el exgobernador de Antioquia.



Petro manifestó que la propuesta de media pensión para ancianos saldrá de una reforma pensional y que "no es recurso adicional".



El candidato del Pacto Histórico dijo que se necesita una reforma tributaria por 25 billones de pesos anuales para dar subsidios a madres cabeza de hogar, a adulto mayor en pobreza y a jóvenes para sus estudios universitarios.



Petro agregó que garantiza que no le quitará la plata a quienes ahorran en su fondo pensional, ante lo cual Fajardo y Fico Gutiérrez dijeron que el candidato del Pacto Histórico cambió su discurso.



Gutiérrez, por su parte, propuso una reformar el régimen de pensión, en el que se quiten los subsidios de las pensiones para las personas de ingresos más altos y que vayan a los más pobres.



En una eventual reforma pensional, el candidato del Equipo por Colombia mencionó que se respetarán los derechos adquiridos a pensionados.



Por su parte, Fajardo dijo que su propuesta pensional, diseñada por José Antonio Ocampo, (al que Petro quería como ministro de Hacienda), permite financiar un ingreso digno de 500 mil pesos para todos los adultos mayores de 65 años en Colombia que hoy no tienen pensión.



"¿Es la reforma pensional donde va a utilizar los recursos de los fondos privados para convertirlos en gasto social?", cuestionó Fajardo, a lo que Petro le respondió: "No, es la misma que usted acaba de proponer, que es el modelo de pilares".



"Si usted hace la reforma que propone, pero no en dos salarios mínimos, sino en cuatro como nivel de separación entre los fondos públicos y los privados, significa que, hasta cuatro salarios mínimos, todos los cotizantes van a Colpensiones. Es la misma propuesta suya, solo que con cuatro", le aseguró el aspirante presidencial del Pacto Histórico a su competidor de la Coalición Centro Esperanza.



Además, el exalcalde de Bogotá argumentó que esas cotizaciones en el fondo público, por ser de reparto simple, "pagarían los actuales pensionados".



"Los actuales pensionados los está pagando el presupuesto nacional", concluyó Petro, por lo que expresó que quiere "liberar 18 billones de pesos del presupuesto nacional" y que tiene similitudes con Sergio Fajardo en sus propuestas de reforma pensional.



