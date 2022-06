Aunque en este momento no parece pesar tanto como hace algunos años, el respaldo de los partidos políticos a un candidato presidencial puede llegar a ser clave en una elección y en un eventual gobierno del ganador.



En el proceso electoral actual la mayoría de las colectividades declaró su apoyo al candidato de Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez, quien no alcanzó los votos necesarios para llegar a la segunda vuelta.



(En otras noticias: ¿Qué busca la propuesta de Petro a Rodolfo de un ‘acuerdo nacional’?)

En esa campaña estuvieron de manera formal el Partido Conservador, el Liberal y ‘la U’ y sectores de colectividades como el Centro Democrático y Cambio Radical. Sin embargo, el resultado de Fico no dio para que estas organizaciones políticas siguieran siendo protagonistas de la competencia.



Tras los resultados del domingo pasado, ninguno de estos partidos políticos ha manifestado de manera oficial su inclinación a alguno de los dos candidatos finalistas -Gustavo Petro y Rodolfo Hernández-, pero algunos de sus congresistas han mostrado simpatía con el ingeniero y exalcalde de Bucaramanga.



En esto pesa mucho el tema ideológico ya que ninguna de estas colectividades comparte los postulados de Petro, quien proviene de la izquierda y está siendo respaldado por sectores de esta tendencia.

Desde el momento de su fundación el Partido Conservador ha sido un celoso defensor de la democracia, la institucionalidad, la constitución y la ley, la autoridad, la libertad, la actividad empresarial, la propiedad, la familia, el Medio Ambiente y muy especialmente del empleo pic.twitter.com/zwWwiFNfgM — Partido Conservador (@soyconservador) June 1, 2022

En la campaña del Pacto Histórico hay liberales y algunos exintegrantes de ‘la U’, pero el grueso de los militantes para tener otra orientación ideológica.



En el terreno de las cifras, las votaciones de estas colectividades en las pasadas elecciones legislativas podrían ser un referente, pero no una medición real, tomando en cuenta que en lo comicios congresionales cada candidato hace su propia campaña y el interés primordial, en la mayoría de los casos, es la elección individual.



Sin embargo, se podría decir que partidos como el Conservador, el Liberal y el Centro Democrático, por ejemplo, estuvieron en alrededor de 2 millones de votos en la elección de Senado y que otros, como Cambio Radical y ‘la U’, bordearon el millón 700 mil sufragios, según el preconteo de la Registraduría.

Adhiero a la campaña de @ingrodolfohdez. Por Colombia, por los colombianos y por el futuro de la nación. @PartidoLiberal 🚩 pic.twitter.com/U7lUMrklbw — Mauricio Gómez Amín (@MauricioGomezCO) June 2, 2022

Aunque muchos de estos votos podrían orientarse en una elección presidencial como la del próximo 19 de junio, la llegada de candidatos como Gustavo Petro y Rodolfo Hernández a esa instancia y la derrota de Federico Gutiérrez indicarían que los acuerdos con los partidos políticos no parecen ser la fórmula ganadora en unas elecciones presidenciales. Al menos en estas.



En el caso del Partido Liberal, en el cual varios congresistas han mostrado su inclinación hacia Rodolfo Hernández, en la elección de Senado superó los 2 millones de votos y, por el momento, cuenta con la bancada más grande en la Cámara de Representantes.



Sin embargo, varios sectores del liberalismo están en la campaña de Pacto Histórico y no se sabe hasta qué punto el posible respaldo de la colectividad al ingeniero Hernández -el cual no se ha hecho de manera formal- le sume votos en su carrera por la jefatura del Estado.

Mi reconocimiento a @ingrodolfohdez y Marelen Castillo, excelente profesional, por su triunfo de pasar a la segunda vuelta presidencial. Ahora ellos enarbolan la esperanza de muchos colombianos de defender las libertades, la vida, las instituciones y combatir la corrupción. — María del Rosario Guerra (@charoguerra) May 29, 2022

Tampoco es fácil determinar con precisión cuántos de esos votos liberales estuvieron dentro de los más de 5 millones que obtuvo Fico en la primera vuelta presidencial del pasado domingo.



Adicionalmente, los sectores políticos tradicionales sufrieron un duro golpe el pasado domingo con la grandes votaciones hacia Petro y Rodolfo, ante lo cual, al parecer, tampoco se les ve interesados en suscribir acuerdos y tomarse la foto con uno de los candidatos.



En el caso del ingeniero, durante toda su campaña y en los últimos días ha insistido en que su única “alianza” es como el pueblo colombiano y ha profundizado su mensaje de rechazo a la clase política tradicional.



Así las cosas, el respaldo de los partidos políticos tradicionales a una candidatura puede orientar algunos votos, pero no parece ser el camino ganador, a juzgar por lo que le pasó a Gutiérrez en la primera vuelta presidencial.



En donde sí serán claves las colectividades es en el Congreso, donde el presidente que sea elegido en la votación del 19 de junio debe ir para temas clave como, por ejemplo, el trámite del Presupuesto Nacional o de la agenda legislativa oficial, en los cuales el apoyo o el rechazo de los partidos marcará la pauta de la gobernabilidad.