Aunque algunos congresistas liberales han mostrado su intención de acompañar la campaña del candidato presidencial por el Pacto Histórico, Gustavo Petro, lo cierto es que la mayoría de la colectividad y sus directivas manifestaron este miércoles que tienen “coincidencias” con el aspirante de Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez.



Muy temprano, el expresidente y director del Partido, César Gaviria, afirmó que, luego de una reunión de alrededor de cuatro horas con Fico, la colectividad encontró “una enorme cantidad de coincidencias” con sus propuestas, con lo que se da como un hecho el respaldo de esta organización política a su campaña presidencial.



“Creo que no vamos a tener diferencias mayores. Tenemos muchas coincidencias en lo que hay que hacer”, afirmó el jefe del liberalismo, quien se mostró confiado “en que lo que tenemos le va a servir a este país para mermar un descontento que justificadamente tiene”.



Este anuncio se produjo horas después de que la mayoría de la bancada liberal dejara en manos del exmandatario la recomendación sobre el respaldo en la actual campaña presidencial.



Minutos después de conocerse esta posición, varios sectores del Pacto Histórico sacaron la contraofensiva y publicaron una foto de Petro con algunos congresistas liberales y un documento en el que se certificaría su inclinación a la campaña de esta plataforma política.

Mis propuestas para Nariño:

impulsar la doble calzada Popayán - Pasto – Rumichaca (465 k). Terminaremos Popayán – Santander de Quilichao (4G) y avanzaremos en Popayán – Pasto (segunda ola 5G). Seguridad integral, educación y empleabilidad, vamos para adelante. #FicoPropone pic.twitter.com/I4llZR9qj0 — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) April 26, 2022

El representante a la Cámara Andrés Calle, por ejemplo, afirmó en un video publicado el martes que respeta la “recomendación” del expresidente Gaviria a la “militancia liberal”, pero que se mantiene “firme y contundente” en su decisión de “construir con Gustavo Petro lo que nuestra generación ha querido siempre y es el cambio real en nuestro país”.



El también representante Juan Carlos Losada afirmó -horas antes de conocerse el anuncio formal de Gaviria- que Federico Gutiérrez “representa las ideas totalmente contrarias al verdadero liberalismo” y “todo lo contrario a lo que debería ser el Partido Liberal”.



“Dejé claro en la bancada liberal (de este martes) que voy a desacatar la decisión si es que esta fuera apoyar a Federico Gutiérrez y ya veremos cuál sería la decisión a tomar”, afirmó Losada, quien aseguró que en la misma posición hay cinco congresistas liberales.

En "Petro Escucha" en Honda, Tolima bajo el monumento y junto a la casa de Alfonso Lopez Pumarejo pic.twitter.com/IF6RaiGnpi — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 27, 2022

Lo cierto del caso es que la mayoría de la colectividad y sus directivas parecen haber dejado claro que la inclinación institucional es hacia la campaña de Fico, lo que dejaría en la otra orilla a los congresistas que comparten las propuestas de Petro.



Este hecho parece mostrar un Partido Liberal que en su mayoría quiere acompañar al candidato de Equipo por Colombia y que algunos -cinco congresistas presentes en la reunión del martes, según Losada- seguirían con la idea de respaldar la campaña del Pacto Histórico.



Es incierto calcular en cuánto se traduciría este hecho en términos de votos, ya que ambas campañas -tanto la de Fico como la de Petro- cuentan con apoyos de otros sectores políticos y no se sabe hasta qué punto los votos liberales, para uno o para otro, vayan a inclinar la balanza.



Lo cierto del caso es que el respaldo institucional del Partido Liberal es uno de los elementos clave en la actual campaña presidencial, ya que no solamente suma los votos que pueda poner la mayoría del liberalismo, sino el apoyo de uno de los jefes políticos más importantes del país: el expresidente César Gaviria.



