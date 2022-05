Luego de la derrota de Sergio Fajardo en las urnas la Coalición Centro Esperanza anunció que deja en libertad a cada uno de los militantes y movimientos que lo componen para apoyar a la opción que consideren de cara a la segunda vuelta.



La disolución se informa un día después de que se conocieran los resultados de las elecciones presidenciales. Así, la agrupación política aseguró que “ha cumplido con los fines políticos para los que fue constituida, por lo que cada uno de sus sectores y movimientos decidirá sobre su futuro dentro de las más cordiales relaciones entre nosotros”.



Las diversas facciones de lo que ha representado al centro político en el país están ahora moviéndose para uno u otro sector en la segunda vuelta.



El excandidato presidencial Sergio Fajardo hasta ahora se ha visto cercano a Rodolfo Hernández. De hecho, esta semana se tiene previsto un encuentro entre ambos para acordar una posible alianza. Sin embargo, su fórmula vicepresidencial, Luis Gilberto Murillo, adhirió a la campaña de Gustavo Petro.



La senadora Angélica Lozano está más cercana a Rodolfo Hernández, pero aún no ha tomado una decisión al respecto. En una postura similar está Claudia López, alcaldesa de Bogotá, quien también se acerca más a Rodolfo Hernández pero no ha decidido aún.



Los hermanos Galán, Juan Manuel y Carlos Fernando, impulsores del Nuevo Liberalismo, aseguraron que se tomará una decisión como partido para tener una postura coherente con los principios que han defendido. Para ellos serán clave las propuestas que tengan los candidatos en temas como la seguridad, la inflación y la lucha contra la corrupción.



Sin embargo, quien fuera la cabeza de lista al senado por el Nuevo Liberalismo, Mábel Lara, se decidió por Gustavo Petro. "Mi región, el país de donde vengo ha hablado y la realidad política y mi coherencia ideológica me ubican en esta posición sin titubeos de cara a la segunda vuelta presidencial”, dijo.



El senador Jorge Enrique Robledo, quien también hace parte del partido Dignidad, tendrá reuniones esta semana con la colectividad política para tomar una decisión a través de sus órganos de representación y de dirección que en este caso es el Comité Ejecutivo Nacional.



El exgobernador de Boyacá, Carlos Amaya, se iría con el ingeniero Rodolfo Hernández: “Si la otra opción de cambio que pasa a segunda vuelta es el ingeniero Hernández, como lo dije desde el año pasado en un debate, estaré con él”, afirmó Amaya.



El exministro del Interior, Juan Fernando Cristo, se inclina más hacia Gustavo Petro.

Sobre el exrector de la Universidad de los Andes, Alejandro Gaviria, aún no se conoce su postura. Actualmente se está reuniendo con quienes apoyaron su movimiento y se espera que el jueves se informe su decisión.



El senador Antonio Sanguino está más cercano a Gustavo Petro. Sin embargo, hoy en la tarde Sanguino, Ariel Ávila, entre otros políticos revelarán oficialmente hacia dónde irá su apoyo para la segunda vuelta.





