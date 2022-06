Un nuevo intento de acercamiento entre el ingeniero y candidato presidencial de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, Rodolfo Hernández, y el excandidato de la Coalición Centro Esperanza, Sergio Fajardo, se frustró en las últimas horas, lo cual podría tener algunas implicaciones en la actual campaña electoral.



Luego de una primera reunión que se llevó a cabo entre ellos dos -y otros líderes de la Centro Esperanza-, el pasado jueves, el ingeniero y los sectores de esta convergencia política dieron por concluidos, de manera abrupta, los acercamientos.



La primera posición la fijó Hernández. En medio de un partido de fútbol del Atlético Bucaramanga, su equipo, en el Estadio Atanasio Girardot, en Medellín, el ingeniero le dio un portazo a las intenciones de un acuerdo con Fajardo y su convergencia.



“Era una cortesía que quería hacer, pero eso ya terminó (…) Ellos quieren cambiar todo el programa que ganó. Como ganó nuestro programa, nosotros lo tenemos que hacer respetar, porque está respaldado por 6 millones de colombianos que votaron a favor del programa que presentamos”, le dijo Hernández a Noticias Caracol.



La frase fue interpretada como el cierre de las conversaciones que, supuestamente, seguirían este lunes entre Rodolfo y líderes de la Centro Esperanza como Fajardo, el exministro Juan Fernando Cristo, el exgobernador Carlos Andrés Amaya y el senador Jorge Enrique Robledo.

Guiado por el corazón, estoy participando en reunión con el @ingrodolfohdez. Trabajamos en la posibilidad de un acuerdo y lograr ajustes que mejoren el programa del ingeniero.



— Carlos Amaya 🌻 (@CarlosAmayaR) June 2, 2022

Y efectivamente, horas después, estos líderes suscribieron un comunicado en el que también dieron por terminados los acercamientos y se refirieron a la presentación de sus propuestas para el “mejoramiento” de la campaña del candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción.



“Rodolfo decidió, sin discusión previa, no aceptarlas. En consecuencia, se acaban las conversaciones”, manifestaron.



Pero no es la primera vez que Rodolfo le cierra la puerta a Fajardo y a la Centro Esperanza. Desde el mes de marzo, dos meses antes de la primera vuelta presidencial, se comenzaron a conocer diálogos entre ellos dos y que buscaban una especie de alianza antes de la votación del pasado 29 de mayo.



Luego de varias semanas de especulaciones, el ingeniero desistió de estas conversaciones y Fajardo afirmó que seguiría hasta el final de su carrera por la jefatura del Estado.



Tras esto se produjo el nuevo acercamiento con algunos líderes de la convergencia del exgobernador de Antioquia, el cual terminó abruptamente en las últimas horas.

— Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) June 5, 2022

Para algunos observadores lo sucedido entre Rodolfo y Fajardo coincide con la noción que ha tenido el ingeniero durante toda su campaña y es la resistencia a realizar acuerdos con sectores políticos. Una de sus frases más repetidas es: “Mi única alianza es con el pueblo colombiano”.



“Yo tengo que escuchar. Si usted me invita, como me están invitando a mí, usted escucha. Usted tiene que escuchar a todos, pero no negocio, porque eso se llama acuerdo programático, acuerdo de gobernabilidad y eso entre los políticos no es nada diferente a pedir puestos y contratos. Y yo no le jalo a eso”, el dijo Hernández a EL TIEMPO el pasado sábado.



Y así ha sido su discurso, incluso, con sectores como el que representa Álvaro Uribe, expresidente y jefe máximo del Centro Democrático. “Uribe se murió el domingo, cómo yo voy a estar haciendo campaña al lado de un muerto”, le dijo Hernández a Caracol Radio.



Este hecho ha llevado a que muchas fuerzas políticas, especialmente de derecha y centroderecha, estén optando por dejar en libertad a sus militantes o en guardar silencio, hasta el momento, sobre la inclinación a la segunda vuelta presidencial, prevista para el 19 de junio.



Aunque esta resistencia de Hernández a realizar acuerdos con sectores políticos puede tener una lectura positiva en parte de su electorado, también podría costarle en la elección presidencial de junio.



Como lo han mostrado las encuestas de intención de voto que se han hecho en los últimos días, la contienda entre Rodolfo y el candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, está cada vez más competida y, a esta altura de la campaña, cualquier voto que puedan sumar los candidatos cuenta.

Y por los lados de Fajardo y los sectores de la Centro Esperanza que estaban dialogando con Rodolfo también se abre un nuevo desafío, ya que solamente les quedarían dos caminos: apoyar a Petro o votar en blanco.



El apoyo a Petro podría tener resistencias en líderes como Sergio Fajardo y Jorge Enrique Robledo, quienes han mostrado su negativa a realizar acuerdos o sostener diálogos con el candidato de los sectores de izquierda.



Algunos de los líderes de la Centro Esperanza ya se inclinaron por Petro, como fue el caso el excandidato vicepresidencial de Fajardo, el exministro Luis Gilberto Murillo, al igual que el exprecandidato y ex jefe de la cartera de Salud, Alejandro Gaviria.



Una encuesta publicada este domingo por EL TIEMPO y realizada por Guarumo y EcoAnalítica indicó que dentro de los electores de Fajardo en la primera vuelta del domingo pasado, el 35,8 por ciento votaría por Petro y el 33,2 por ciento por el ingeniero Hernández.



