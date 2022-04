Aunque desde la semana pasada los diferentes candidatos a la presidencia de la República dijeron que iban a hacer una pausa durante los días santos, la verdad es que estas jornadas han estado agitadas en lo que tiene que ver con la controversia política.



Indudablemente, dos de los hechos más significativos tienen que ver con que Gustavo Petro ha tenido que dar más de una explicación en lo que tiene que ver con la visita de un hermano suyo a unos reclusos y su propuesta de perdón social.



Y el segundo tema se relaciona con la polémica armada entre el candidato de equipo por Colombia, Federico Gutiérrez, y el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, por unas vallas de publicidad política.

Para comenzar hay que señalar que el candidato Gustavo Petro empezó la Semana Santa en medio de una polémica, pues se conoció que un hermano suyo, Juan Fernando Petro, estuvo reunido en la cárcel La Picota con algunos de los detenidos condenados por corrupción y por parapolítica.



Al conocerse esta visita comenzaron a caerle las críticas a Petro a través de las redes sociales por sus aparentes acercamientos a corruptos. El candidato tuvo que salir explicar su concepto de perdón social, pero hasta el momento el asunto parece no haberle salido del todo bien.



Como primera medida, el exalcalde Bogotá salió fue a aclarar el concepto de perdón social y a señalar que la cita la habían pedido era los presos. Por eso, después tuvo que salir a aclarar varias cosas.



La primera fue decir que su hermano no hace parte de la campaña presidencial y luego, que el perdón social no es para los hermanos Moreno Rojas, detenidos por el carrusel de la contratación en Bogotá; que no es impunidad y que en su programa de gobierno no se contempla una forma de la justicia basada en rebajas de condenas para nadie.



Pero este asunto no ha sido sencillo y Petro todavía sigue dando explicaciones y defendiéndose de los cuestionamientos de diferentes sectores, como el caso del exconcejal de Bogotá Carlos Fernando Galán quién le dijo que "ese cuento que está hablando Petro no se lo cree nadie".



Por su parte, el candidato Federico Gutiérrez terminó en medio de una controversia con el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, por cuenta de las vallas de publicidad política que tiene el aspirante presidencial en la capital del valle.



El mandatario de los caleños señaló a través de su cuenta de Twitter que tras hacer el inventario de las vallas políticas, las de Gutiérrez superaron el número autorizado por el Consejo Nacional Electoral. Por lo que anunció que se procederá para hacer cumplir la ley.



De acuerdo con el Alcalde, solamente puede haber ocho vallas por cada candidato presidencial y en el caso de Gutiérrez se encontraron 26. Ospina seguro qué ni Petro ni Sergio Fajardo alcanzan siquiera a las ocho vallas.



Esto, por supuesto, que generó la respuesta de Gutiérrez quien señaló en tono irónico que es muy raro que Ospina esté "haciendo política a favor de su candidato Petro". Aseguró que es completamente falso que tenga toda esa cantidad de vallas y dijo que su campaña ha cumplido y seguirá cumpliendo.



"Deberías estar cuidando a Cali, que la tenés hecha un desastre. En mi Presidencia la recuperaremos", dijo Gutiérrez en un trino.



El alcalde destacó que en estos casos se puede proceder con una multa y determinar que la empresa que ubicó la valla proceda a retirarla cuanto antes.



Por su parte, el exgobernador de Antioquia Luis Pérez Gutiérrez permanece en Cartagena donde ha dicho que no ha descuidado la campaña y que básicamente se mantiene en reuniones privadas, pero de carácter político.



Otros candidatos

Por su parte el candidato presidencial Sergio Fajardo ha estado estos días santos 'volanteando' por los lados de la Sabana de Bogotá. Incluso el jueves estuvo muy temprano en la subida al santuario de Monserrate hablando con los penitentes.



Y este fin de semana estará en otros lugares de la capital del país entregando y promocionando su campaña en el marco de la 'Remontada tour'.



De otra parte, mediante un comunicado, Carlos Cuartas, fórmula vicepresidencial de Salvación Nacional, solicitó que se repitan las elecciones al Congreso, tras las aparentes irregularidades que se evidenciaron el pasado 13 de marzo.



Mientras tanto, el candidato Rodolfo Hernández, es de los que ha dedicado buena parte de estos días santos a las jornadas religiosas. De manera muy privada, solo acompañado por miembros de su familia, ha estado en algunas de las actividades religiosas en Piedecuesta. Claro que también le ha dedicado tiempo a organizar asuntos de su campaña.



