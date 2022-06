Los candidatos presidenciales Gustavo Petro, del Pacto Histórico, y Rodolfo Hernández, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, mostraron ayer algunas de las estrategias que seguirán para las dos semanas y media que quedan de campaña hasta la segunda vuelta.



De acuerdo con las normas, la nueva votación será el 19 de junio y en ella se definirá quién de estos dos aspirantes presidenciales llegará a la Casa de Nariño.



Durante el transcurso del día, Petro recibió dos adhesiones clave: la de los exministros Luis Gilberto Murillo y Guillermo Rivera. El primero fue fórmula vicepresidencial del candidato de la Coalición Centro Esperanza, Sergio Fajardo, y el segundo fue director político de la misma campaña.



Sobre lo que viene en su campaña, el candidato de los sectores de izquierda anunció que no tiene previsto realizar manifestaciones en plaza pública en los días que restan hasta la segunda vuelta y que se concentrará en otro tipo de acciones para elevar su electorado.



“Ya nos quedan veinte días. No hay mayor tiempo de recorrido por el país. Vamos a construir una estrategia de mayor contacto con la población sin la plaza necesariamente, sí con la movilización. Nos vamos a mover por todo el país, a fondo, tratando de que gente que no haya votado, vote por el cambio real”, le dijo Petro a medios radiales con los que habló en la mañana.

Importantes e invaluables alfiles de la @CoaliEsperanza se suman al proyecto liderado por @petrogustavo y @FranciaMarquezM pues compartimos ideales comunes y estamos de acuerdo alrededor de lo fundamental: la paz, las instituciones y los derechos de los colombianos. ¡Bienvenidos! pic.twitter.com/gQAcyLHg2w — Alfonso Prada (@alfonsoprada) May 31, 2022

También siguió haciendo cálculos sobre los votos que se requieren para ganar en una segunda votación y dijo que el objetivo es conseguir un millón y medio de sufragios adicionales para quedarse con la jefatura del Estado.



“Son tres semanas que quedan para alcanzar el tercer triunfo en línea (...). Dados los datos exactos que hay, necesito un millón y medio más de votos. Mi contrincante (Rodolfo Hernández) necesita unos cuatro millones más. Ni para él es fácil ni para mí tampoco”, afirmó el candidato a Blu Radio. El domingo en la noche, tras conocerse los resultados de la primera vuelta, Petro había calculado en un millón los votos necesarios para triunfar, pero ayer elevó esa cifra a un millón y medio.

Rodolfo Hernández dejó en el limbo su participación en los debates

Por los lados del candidato Rodolfo Hernández, quien dio una de las mayores sorpresas de las elecciones del pasado domingo al pasar a segunda vuelta, la controversia se centró en su asistencia a los debates con Petro, su rival en las urnas.



En la última semana, antes de la primera vuelta, el ingeniero declinó asistir a estos espacios, lo cual –por lo visto el domingo pasado– no parece haber afectado demasiado su participación en la campaña presidencial.



Aunque el lunes su estratega político, Ángel Beccassino, afirmó que sí iría a estas discusiones, Rodolfo matizó el tema ayer y dejó en el limbo su participación en debates presidenciales.



Según dijo el exalcalde en Blu Radio, solamente asistiría a entrevistas y debates en los que pueda explicar sus propuestas. “Por ejemplo el IVA ¿Cómo va a manejar este tema? Se le agotó el tiempo y ya, y queda la sensación de que no sé qué es lo que hay que hacer (…). Debates de un minuto y de dos minutos, no”, afirmó el candidato.

Todo aquel que lucha x un mejor país merece nuestra admiración y respeto.

Si las campañas no sirven para unir entre los diversos colores que somos, entonces para qué sirven?

Gracias x seguir haciendo linda esta campaña.🇨🇴🫶🏻https://t.co/cCb3B9WDqx — Ing Rodolfo Hernandez 🇨🇴! (@ingrodolfohdez) May 31, 2022

Petro y Hernández también tuvieron un desacuerdo por algunas versiones de supuestas reuniones y ofrecimientos del candidato del Pacto Histórico al exalcalde de Bucaramanga en el pasado.



El ingeniero afirmó en que Petro, en algún momento, le ofreció la Vicepresidencia “y de todo. Me dijo que él y yo éramos invencibles”. Pero minutos después el senador salió con otra versión de sus encuentros con el ingeniero.



“Yo hablé con Rodolfo Hernández, que yo recuerde, la última vez, antes del covid, siendo él alcalde, en alguna visita que vino a Bogotá, queriendo conocer experiencias de mi alcaldía. En ese momento en las cuentas de él no estaban esas circunstancias que estamos viviendo (...). No es cierto (que le haya ofrecido la Vicepresidencia). Nosotros no hemos hablado desde hace más de tres años”, afirmó Petro.



Lo cierto del caso es que desde ayer los dos aspirantes presidenciales comenzaron a mostrar sus cartas para lo que resta de campaña, en la cual ambos esperan trabajar a fondo para convencer más electores y sumar votos para quedarse con la Casa de Nariño.