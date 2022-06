Este 11 de junio, el diario El País, de España, publicó una entrevista con Sofía, la hija del candidato presidencial Gustavo Petro. Sin embargo, este lunes se ha hecho viral en redes sociales un pequeño extracto en el que se le oye hablar de un posible "estallido social" en caso de que Rodolfo Hernández gane las elecciones de este 19 de junio.



Sofía Petro Alcocer es estudiante de las ciencias sociales y políticas en Francia. Actualmente, desarrolla un proyecto con mujeres líderes sociales en diversas regiones del país y ha acompañado la campaña política de su padre detrás de cámaras.

En la entrevista, Petro habló sobre su padre y su vida política, sobre sus proyectos personales y sobre la contienda electoral. Allí, la joven señaló que se siente orgullosa de su papá, pero no niega que por ser hija de él ha tenido que soportar insultos y odio.



Sobre si piensa dedicarse a la política, Sofía Petro ha dicho que considera que hay otros caminos para luchar contra la desigualdad en el país. Además, dice que Colombia "tiene muchos problemas de funcionamiento, de corrupción" y que, hasta que no sean desmontados, "es muy difícil pensar en trabajar en política".



Petro señala que no cree que su papá pueda solucionar estos problemas durante un periodo presidencial en caso de ser elegido. "Creo que tiene la capacidad de sembrar las semillas para desmontarlo, pero no estoy segura de que le alcance el tiempo para hacerlo", señala la joven en la entrevista con El País.

📽 Entrevista | @sofiapetroa, hija del candidato a la Presidencia de Colombia, Gustavo Petro: “Considero a mi papá un hombre en deconstrucción y eso es una gran victoria para el feminismo”#EleccionesColombia🔗 https://t.co/B8VZgLoiK6 pic.twitter.com/bPPNJS8ygy — EL PAÍS América (@elpais_america) June 11, 2022

A la pregunta de quién hubiera preferido que ganara entre Federico Gutiérrez o Rodolfo Hernández, Sofía Petro señala que no sabe qué responder.



"Supongo que antes hubiera preferido a Rodolfo porque, como muchas personas, no conocía las cosas que decía. Ahora que tiene todos los reflectores, descubrí que no lo querría, en lo absoluto, de presidente. A 'Fico', definitivamente, tampoco. Así que menos mal tampoco estamos en esa decisión", señala.



A continuación, Sofía Petro señala: "Estamos conociendo quién es verdaderamente Rodolfo Hernández y no podemos dejar que sea presidente. Creo, a mi parecer, que si llegara a ser el caso, podría generar un estallido social mucho peor que el del año pasado".



