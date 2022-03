Rodrigo Lara Sánchez, fórmula vicepresidencial de Federico Gutiérrez, candidato presidencial del Equipo por Colombia, habló en el debate de EL TIEMPO y Semana.



(Lea también: Rodrigo Lara Sánchez, el pupilo de Fajardo que será fórmula de Fico)

Sobre la discusión alrededor del racismo que se ha dado en la campaña electoral, Lara Sánchez expresó que es un problema que se debe superar "para que tengamos un programa incluyente y construir una Colombia para todos. Yo creo que hay una deuda histórica", aseguró.



Lara demás dijo: "Tumaco es un referente del racismo en este país. Buenaventura, la violencia, el desarraigo, los bajos niveles de educación. Un gobernante tiene que llegar a ayudar porque ellos muchas veces no cuentan con la voz".



"Necesitamos de la voz y la voluntad de los gobernantes. Colombia debe reconocer la problemática actual que existe y me solidarizo con Francia porque esto no puede pasar en este país", afirmó.



Y agregó: "No hay nadie que sienta más y que pueda contribuir a la construcción de una política pública, de ejecutar una política pública, que quien lo ha vivido".



