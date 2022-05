Con un mensaje centrado en la necesidad de un “cambio real” y de no dar un “salto al suicidio”, el candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, les hizo ayer un llamado a sus seguidores a continuar luchando para conseguir el triunfo en la segunda vuelta presidencial.



Petro recibió los resultados en el Salón Rojo del Hotel Tequendama, donde se reunieron varios integrantes de su campaña y numerosos medios de comunicación nacional y extranjera.



(En otras noticias: MOE recibió 418 reportes de posibles irregularidades y delitos electorales)

En la tarima estuvo acompañado por su familia –incluido su hermano Juan Fernando, recordado por su polémica visita a la cárcel La Picota hace algunos días– y su fórmula vicepresidencial, Francia Márquez, quien también estuvo con su esposo y sus hijos.



Petro comenzó agradeciendo a las diferentes regiones que votaron por él y a los testigos que acompañaron el proceso electoral para que fuera transparente.



El candidato guardó un espacio para resaltar la votación en Bogotá, ciudad en la que fue elegido alcalde entre 2012 y 2015. “Si fuera un mal administrador, no saco el 50 por ciento del electorado bogotano. Si por ese electorado fuera, sería presidente. Lo cual significa un enorme respaldo de una población que goberné”, afirmó.



Uno de los ejes del discurso de Petro, que duró menos de media hora, fue su invitación a que la sociedad colombiana vote por un “cambio real” y no por un “salto al suicidio”.

1. “Lo que se disputa hoy es el cambio, los partidos políticos aliados al gobierno de Duque, su proyecto político ha sido derrotado en Colombia”.



2. “Se acaba un periodo. Se acaba una era. Finalizó mal en medio de la trampa, pero finalizó. — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 30, 2022

“Hay cambios que son saltos al vacío, que son suicidios. Nosotros queremos convocar a toda la sociedad colombiana a hacer un cambio de verdad, hacia adelante, constructivo, que nos permita una era nueva mucho más próspera, de mucho más bienestar”, dijo el candidato.



En este sentido, Petro reiteró su propuesta de construcción de justicia social y de lucha contra la corrupción. “No es estrafalario pensar que en Colombia se puede construir el derecho a la pensión o que se puedan llevar médicos a las casas para prevenir la enfermedad”, afirmó.



Agregó que otro componente de este propósito es la lucha contra la corrupción y ahí aprovechó para lanzarle una pulla a su rival en la segunda vuelta, el ingeniero Rodolfo Hernández.



“Mi contradictor está imputado por corrupción. ¿Eso es lo que queremos? Y no es un proceso de mentiras, son unos indicios reales. ¿Seguimos por ahí, por el camino de las frases huecas, mientras lo que se busca es mantener las cosas como están y aletargar cuatro años mas el cambio en Colombia?”, se preguntó.



Por ello, insistió en que en la segunda vuelta “se define qué clase de cambio es el que queremos: si suicidarnos o avanzar”.

Mensaje al empresariado para que no teman un eventual gobierno suyo

En ese momento sus palabras se dirigieron al “empresariado temeroso, con el que dialogué en estos meses” y al cual, según Petro, “le decían una serie de sandeces para que no votaran por nosotros o se asustaran”.



“Le diría que ha llegado el momento de escoger. Lo que propongo al empresariado es justicia social y estabilidad económica (...) No puede crecer una empresa si la sociedad se empobrece”, afirmó el candidato.



Tras esto, le “solicitó” a la “mayoría de la sociedad que no sigamos como estamos, que no nos hundamos en la violencia, en la corrupción, que no demos un salto al suicidio. El cambio es por la vida, porque lo que buscamos es una Colombia que sea potencia de la vida”, aseguró.



Luego de cuestionar varias acciones del actual gobierno que, según él, han ido en contra de la construcción de la paz y han promovido el crecimiento del hambre, Petro dijo que “estamos a un millón de votos de ganar”.

Mi contradictor está imputado por corrupción. ¿Eso es lo que queremos? Y no es un proceso de mentiras, son unos indicios reales FACEBOOK

TWITTER

“Si esta cifra se cambia el 8 por un 9, ganamos y cambiamos a Colombia. El objetivo, en todas partes, de nuestra militancia querida, tanto en redes como en la calle, en la vereda y en el edificio, es buscar ese millón más”, aseguró el aspirante.



Pese a esta cuenta, el senador Gustavo Bolívar había manifestado antes, frente a los seguidores de Petro, que se necesitan 3 millones de votos y pidió ir tras el sufragio de los abstencionistas.



El candidato remató su discurso invitando a los votantes antioqueños que se inclinaron por Federico Gutiérrez –de Equipo por Colombia y que quedó en el tercer lugar– a que lo acompañen en la votación definitiva, el próximo 19 de junio.



Petro afirmó que “el pueblo antioqueño”, que es “laborioso”, no es “tonto ni es bobo” y no va “llevar a Colombia” a perpetuar las problemáticas sucedidas hasta el momento.



“Llegó el tiempo de la vida. No hay paso atrás. Solo necesitamos un millón de votos más. Invitamos a esta militancia y al activismo a conquistar, a convencer con tranquilidad, con amor a la familia, a la comunidad, en la que se vive o en la que se estudia para lograr que esta generación pueda darle a la historia de Colombia el primer gobierno popular y democrático”, afirmó.



(No se pierda: La diferencia entre escrutinio y preconteo de votos en las elecciones)