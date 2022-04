Uno de los temas que agita la campaña presidencial es el futuro de las Entidades Promotoras de Salud (EPS), las cuales concentran la atención médica de los colombianos desde hace varios años.



En medio de la actual campaña, algunos candidatos han defendido el fortalecimiento de estas entidades y vigilar su funcionamiento para asegurar su eficiencia; pero otros han hablado incluso de eliminarlas.



De acuerdo con una encuesta de la firma Cifras y Conceptos, el 79 por ciento de los ciudadanos no está de acuerdo con la eliminación de las EPS, mientras que un 21 por ciento sí comparten esta propuesta.



Este es uno de los principales pulsos entre los dos candidatos presidenciales que puntean en la intención de voto, de acuerdo con todas las encuestas conocidas en las últimas semanas.

El candidato de Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez, en el lanzamiento de su programa de gobierno. Foto: Prensa Federico Gutiérrez

Para el aspirante presidencial de Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez, este es un tema “en el que no se debe imponer la ideología. Esto no es de izquierdas y de derechas, porque todos necesitamos dignidad en la prestación de los servicios de salud”.



“Lo que hay que hacer es que sean eficientes, que sean vigiladas. Yo no estoy proponiendo acabarlas”, dijo el candidato en un debate de EL TIEMPO y la Revista Semana.

Gustavo Petro, candidato presidencial del Pacto Histórico. Foto: César Melgarejo/ CEET

El candidato presidencial del Pacto Histórico, Gustavo Petro, está en la orilla contraria. Petro propone “un modelo preventivo y predictivo de salud”, es decir “centros de atención en salud cada 20.000 habitantes en todo el territorio nacional”, y una “red pública hospitalaria desde el Presupuesto Nacional, no a través de las EPS”.



“Si se quiere de verdad que no haya filas o remuneración digna para un médico o una enfermera, hay que cambiar la intermediación, si no estamos hablando de demagogia, y la intermediación de llama EPS, unas entidades privadas que administran excluisvamente recursos públicos”, dijo el candidato de esa plataforma en el mismo debate.



