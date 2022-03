Uno de los momentos del debate estuvo enfocado en preguntas que los candidatos Ingrid Betancourt, Federico Gutiérrez y Gustavo Petro se hicieron entre ellos a propósito de sus propuestas de campañas.



Las tierras

Justo después de que el candidato Gustavo Petro habló sobre la crisis del sector agrícola, puntualmente sobre los avicultores, y sobre las importaciones de insumos para los productores de pollo y huevos, se debatió sobre la 'expropiación', de la que señala Federico Gutiérrez a las propuestas del candidato del Pacto Histórico.



“Sí, pero sin expropiar, como vos lo planteas", dijo el aspirante de Equipo por Colombia. "Cuéntame en las lecturas que has hecho de mi programa dónde hablo de expropiaciones”, respondió Petro.



Y continuó: "Aquí ustedes confunden democratizar con expropiar. ¿Y saben por qué lo hacen? Porque ustedes se acostumbraron y volvieron normal y defienden el proyecto político que permitió expropiar a seis millones de colombianos a sangre y fuego, con fosas comunes y masacres. Eso sí lo aplaudieron. Cuando un campesino exdesplazado de su vereda, eso no es expropiación. Jamás he pronunciado la palabra expropiación”.



Esa palabra, "democratizar", fue sobre la que basó su pregunta Petro a Betancourt. "Democratizar es entregar propiedad privada. En el caso del campo es entregar tierras. Una posibilidad del desarrollo del capitalismo nacional que no se ha podido desarrollar (...) Para tí, ¿qué es democratizar?"



La candidata de Verde Oxígeno respondió: "Democratizar es cumplir con la ley democrática en la que los colombianos tienen sus derechos y los defienden, pero no es para tratar de esconder prácticas autoritarias y casi que dictatoriales. Democratizar no quiere decir castigar a los que tienen para entregarle después a los amigos. En la manera en la que tú lo planteas es utilizar el poder del Estado para crear una confrontación social, que es lo que estamos tratando de evitar".

Uribe y Duque

Ingrid Betancourt le preguntó a Federico Gutiérrez sobre su opinión del expresidente Álvaro Uribe y el presidente Iván Duque. Él respondió: "Tengo algo claro aquí: a partir del 7 de agosto, todo lo que funcione, independiente cuál haya sido el gobierno que lo implementó, lo voy a continuar y mejorar. Y tengo el carácter que lo que no funcione, lo voy a cambiar".



Y rozó el tema de la seguridad democrática: "Creo que el concepto de seguridad es importante, pero una seguridad integral, y lo mezclaría con lo social".



Subsidios

Otro de los temas que se tocaron entre las preguntas de los candidatos fue sobre los subsidios. Federico Gutiérrez dijo que el modelo de subsidios de Gustavo Petro es como el de Chávez en Venezuela. "No se saca de la pobreza destruyendo empleos", dijo.



Petro refutó con una pregunta: "¿Por qué 160.000 pesos que usted le entregaría a una familia a través de Familias en Acción sí es bueno y 500.000 pesos como yo propongo es castrochavista?". Y agregó: "La renta vital no se la inventó ni Castro ni Chávez".



Para Ingrid Betancourt, "los subsidios no llegan a donde son y deberían ser controlados. Empecemos a acabar la corrupcíón y maquinarias".

Pensiones

La pregunta de Federico Gutiérrez a Gustavo Petro fue sobre las pensiones y relacionada a de dónde sacar la plata necesaria para lo que plantea el candidato del Pacto Histórico. "Como si la economía funcionara imprimiendo billetes. Las cuentas no cuadran", dijo.



Petro se refirió a una reforma pensional y otra tributaria. "La reforma del sistema pensional funciona como pilares. En lugar de tener fondos privados de pensiones, con cotizaciones de ahorro individual, usted manda esa plata a un fondo público. Con esa plata se pagan las actuales pensiones, entonces se libera el Estado de 18 billones de pesos anuales".



Y añadió: "Cómo se financian 33 billones, para que mujeres tengan media pensión. Necesitas una reforma tributarias. Quitando las exenciones para grupos poderosos, se recauda en un año 50 billones. Entonces, la pregunta es: ¿se deberían quitar los privilegios tributarios y entregamos ese dinero para que una madre cabeza de familia pueda recibir media pensión mínima?



Ingrid Betancourt intervino y dijo: "Lo que propone Petro es volver al pasado. Eso ya fracasó. Cómo vamos a lograr que el ahorro de los colombianos sea sagrado y no sirva para tapar huecos. Petro propone pasar unos recursos de una bolsa, de ahorros con garantías, a una bolsa donde él va a poderlo manejar a su antojo. A partir de ahí, si nos va bien, de pronto los pensionados del momento van a recibir algo, pero después no se sabe, porque el modelo no permite manejar los tiempos".



"¿Sabes que lo que estoy proponiendo es como el sistema pensional en Francia?", le preguntó Petro. Ingrid Betancourt respondió: "Sí, es un fracaso".

