El autodenominado centro político, representado por la Coalición Centro Esperanza ha tenido varios tropiezos desde su comienzo y esto se ha visto reflejado tanto en las últimas elecciones legislativas como en las encuestas.



Dicha colectividad política fue la consulta menos votada en las pasadas elecciones legislativas. El movimiento (conformado por Sergio Fajardo, Carlos Amaya, Juan Manuel Galán, Alejandro Gaviria y Jorge Enrique Robledo) contó 2.159.465 votos entre todos sus candidatos. Mientras que el Pacto Histórico obtuvo 5.584.758 votos y la coalición Equipo por Colombia 3.989.642 votos.



“Creo que la desfavorabilidad de los candidatos de la coalición ha venido aumentado porque nos ha hecho daño las discusiones de mecánica política. Discusiones que deberían ser internas que se han vuelto públicas y la gente lo que en general siente de la coalición es que todos los días pelean y no proponen y aunque hemos propuesto mucho lo cierto es que en los medios se ha amplificado las disputas de los integrantes de la coalición y no las propuestas. Por lo cual yo creo que eso le ha hecho más daño a la coalición”, le dijo Carlos Amaya a EL TIEMPO.



Por el contrario, Jorge Enrique Robledo afirmó que, aunque las controversias generan un impacto, esto es producto de la realidad “porque esta es una coalición de verdad, que no tiene propietario, con personas que tenemos orígenes diversos. No me sorprende que se presenten controversias y estoy seguro de que estas no le quitan el filo a la fuerza de esta coalición”.

Coalición Centro Esperanza en su gira por la costa Caribe. Foto: Prensa Coalición Centro Esperanza

Felipe Nieto, analista político de la Universidad de Antioquia, asegura también que los conflictos entre Íngrid Betancourt y Alejandro Gaviria hicieron daño a la coalición. "Ha sido una incapacidad de articulación estratégica dentro de la coalición para poder tramitar esas diferencia privadamente y eso genera en la opinión pública la sensación de inestabilidad y de lograr acuerdos", explica Nieto.



A pesar de que la medición Polimétrica Marzo 2022, realizada por Cifras y Conceptos S. A., afirmó que el 60 por ciento de los colombianos se identifica con el centro político y superó por amplia mayoría los porcentajes de los afines con la derecha (17 por ciento) e izquierda (23 por ciento), las elecciones pasadas elecciones demostraron un panorama distinto para esta tendencia ideológica en el país.

Aunque la gente se defina de centro, no necesariamente vota por el centro: Yann Basset, analista político. FACEBOOK

“Lo que muestra es que, aunque la gente se defina de centro, no necesariamente vota por el centro. Es un poco lo que vemos esta noche con una Coalición de la Esperanza, que no logra capitalizar su posicionamiento, seguramente, a causa de las peleas internas que se dieron en la coalición y, quizás, también por unos candidatos que no lograron movilizar suficientemente a los electores”, afirma Yann Basset, doctor en Ciencia Política.



"La ciudadanía no asocia a la Coalición Centro Esperanza como un sector que tenga posibilidades al poder. Tal vez la coalición carga con la herencia de las elecciones del 2018 con la retirada del escenario político que tuvo Sergio Fajardo, que estuvo por fuera de la dinámica electoral y eso es un costo que creo que él está pagando en este momento", dice el analista Nieto.



Lo cierto es que la Coalición Centro Esperanza y su candidato presidencial, Sergio Fajardo, arrancó con dificultades al no ganar su consulta por amplios márgenes y esto se debe revertir estos en dos meses si quiere llegar a la Presidencia.



Por esta razón, el aspirante a la Casa de Nariño arrancó con “la remontada”, como nombró el inicio de una nueva etapa de su campaña política por 12 distintas ciudades del país.



"Cada persona es importante, y les invitamos a sumarse para liderar el cambio que Colombia necesita", indicó Fajardo, quien ha asegurado que con esta estrategia busca ganarle a Federico Gutiérrez en primera vuelta y así pasar con Gustavo Petro a la segunda.

De izquierda a derecha, Humberto de la Calle, Ingrid Betancourt, Juan Fernando Cristo y Sergio Fajardo. Foto: César Melgarejo - EL TIEMPO

La encuesta hecha por las firmas Guarumo S. A. S. y EcoAnalítica Medición y Conceptos Económicos S. A. S., Sergio Fajardo ocupa el tercer lugar en la intención de voto para la primera vuelta presidencial luego de Gustavo Petro (34 por ciento) y Federico Gutiérrez (25 por ciento).



"Realmente es muy difícil que la Coalición Centro Esperanza tenga la posibilidad de movilizar más electores de los que ya obtuvo en la consulta interpartidista", afirma el analista Nieto.



Y agrega: " el centro ha tenido la incapacidad de conectarse emocionalmente con el país, movilizar a la ciudadanía o transmitirle de manera directa un proyecto de cambio. El centro propone un cambio moderado pero creo que discursivamente la ciudadanía todavía percibe que Fajardo no tiene la capacidad de manifestar posición frente a determinados asuntos".

El centro político en disputa

Tanto Gustavo Petro como Federico Gutiérrez saben que los votos del centro político son claves para consolidar una victoria en las elecciones. Y ambos candidatos se han movido en clave de conquistarlos.



La elección de Rodrigo Lara Sánchez como fórmula vicepresidencial de Federico Gutiérrez, candidato de la coalición Equipo por Colombia, de centro derecha, es una clara apuesta de conquistar votantes que se identifiquen con el centro político.



"Aunque Lara Sánchez es poco conocido por fuera del departamento del Huila, su cercanía con los verdes le permite mostrar una opción política de centro de la cual ha carecido hasta ahora Gutiérrez. Por otro lado, esta designación bombardea al centro dada la cercanía qué hay entre Lara y Fajardo y el apoyo que este último esperaba del que hasta hace poco fue uno de sus escuderos", afirma el analista y estratega político Guillermo Henao.



Igualmente Gustavo Petro ha intentando acercarse al centro, por ejemplo, con la presencia de Roy Barreras y Armando Benedetti dentro de su campaña política.

