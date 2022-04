Este martes se desarrolló la reunión a la que la procuradora general de la nación, Margarita Cabello citó con el objetivo de que los aspirantes a la Casa de Nariño y sus fórmulas vicepresidenciales explicarán, ante el ente disciplinario, las preocupaciones que tienen frente a la primera vuelta presidencial del próximo 19 de mayo.

​

​(En contexto: Procuradora cita a candidatos para escuchar inquietudes sobre elecciones)

La carta de invitación indicó que se busca “escuchar y conocer las inquietudes que tengan en relación con las garantías que deben brindar todas las entidades competentes en las elecciones de Presidencia y Vicepresidencia de la República a realizarse el 29 de mayo de 2022”.



La única candidata presidencial que asistió a la reunión fue Íngrid Betancourt. Los demás enviaron sus representantes de la campaña a la sede de la Procuraduría.



En representación de la campaña del candidato de la Coalición Centro Esperanza, Sergio Fajardo, asistió el exministro del Interior, Guillermo Rivera. Sin embargo, el candidato presidencial expresó: "mucho me temo que después de que el gobierno y sus aliados tumbaran la ley de garantías, esta reunión no es más que un saludo a la bandera".



Por otro lado, Enrique Gómez, candidato por el partido Movimiento de Salvación Nacional, emitió un comunicado en el que destaca algunas puntos para la mesa de trabajo convocada para este martes.



(Le puede interesar: ¿Quién es Alexander Vega, el registrador que está en el 'ojo del huracán'?).



"Se ha afectado de manera significativa la confianza de nuestro partido en la capacidad de la Registraduría Nacional del Estado Civil para realizar las próximas elecciones presidenciales, no solo en cuanto a la fallida labor de divulgación sino respecto de la integridad misma de los escrutinios", dice el documento.



Gómez aseguró que para garantizar la transparencia y la legalidad, solicita a la Procuraduría recomendar las siguientes acciones concretas para remediar las irregularidades presentadas en los pasados comicios:



1. Cambio total de jurados de votación.

2. Aseguramiento del adecuado proceso de capacitación de jurados de votación.

3. Verificación del software de escrutinio.

4. Verificación del software de transmisión.

5. Verificación del software de selección de jurados.

6. Nombramiento de un Registrador Ad Hoc o suspensión del cargo del registrador

Alexander Vega.



NOTICIA EN DESARROLLO...





POLÍTICA