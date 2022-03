Esta semana será definitiva para los candidatos que aspiran a llegar a la presidencia. Sus esfuerzos se concentrarán en la búsqueda de alianzas y adhesiones que comenzarán a perfilar al nuevo mandatario de los colombianos.



Y en esa travesía, la fórmula vicepresidencial será clave. Entre otros, Sergio Fajardo, Rodolfo Hernández e Ingrid Betancourt han hecho público quiénes serán sus llaves, pero aún falta por conocer quiénes serán los elegidos de los candidatos que pican en punta, según la última encuesta del Centro Nacional de Consultoría, Gustavo Petro y Federico Gutiérrez.

Los escogidos serán determinantes para atraer nuevos adeptos y en tratar de conseguir unos diez millones de votos que están ‘embolatados’ entre los indecisos, abstencionistas y el voto de opinión.



Esa no es la única apuesta para conseguir electores. Las alianzas serán claves y serán tema de conversación en los próximos días. Todo indica que al candidato del Equipo por Colombia, Fico Gutiérrez, podrían llegar el Centro Democrático, el Partido Conservador, Cambio Radical y otros sectores de centroderecha como los partidos y movimientos cristianos.



Entre tanto, Gustavo Petro, si bien cuenta con un camino andado y la experiencia de elecciones pasadas, tiene el enorme reto de conquistar a una gran masa de votantes que no está muy convencida de sus propuestas, e incluso, contrarrestar el discurso de sus oponentes que argumentan que un mandato suyo “convertiría a Colombia en otra Venezuela” o que “votar por él es dar un salto al vacío”.



En esa búsqueda de alianzas, el candidato del Pacto Histórico se reunió con el expresidente César Gaviria hace unas semanas, y aunque se rumoró que se trataba de un intento para atraer al Partido Liberal, de ese encuentro no salió nada en concreto. Lo cierto es que, tras los resultados del 13 de marzo, las acciones del liberalismo se cotizaron al alza y hoy todavía es toda una incógnita hacia dónde se va a mover esa colectividad.



Y si bien en el país se revive otra polarización, esta vez más marcada entre izquierda y derecha, en este escenario hay que tener en cuenta cómo se va a mover un tercero en disputa, Sergio Fajardo, de la Coalición Centro Esperanza, que se vio perjudicada por las peleas internas, pero que con una ‘reingeniería’ a su candidatura podría volver a recuperar fuerzas.



Fajardo se concentrará en tratar de conquistar 8 millones de abstencionistas que no votaron en las elecciones del Congreso e insistirá en su discurso en que “no es cierto que esto sea entre Fico y Petro”.



Su campaña se moverá con quienes participaron en la consulta y Luis Gilberto Murillo, su vicepresidente, en giras por el país, aunque tendrá un enfoque particular en lo digital y en el diálogo con los ciudadanos. Hoy habrá una reunión de la coalición para apuntalar ese trabajo y mañana se inscribirá formalmente como candidato presidencial junto a Murillo.



Pero si la mecánica electoral y la minucia son importantes –por ello los candidatos les van a dedicar buena parte de sus esfuerzos–, el reto, y tal vez el más importante, será exigirse a fondo con su programa de gobierno, explicar sus propuestas y despejar dudas. Los debates serán fundamentales en esta parte de la campaña.



En este punto hay asuntos claves: la recuperación y reactivación económica pospandemia, el empleo, la inflación, educación, salud, la transición energética y el futuro del petróleo, la seguridad, el narcotráfico, las relaciones internacionales, en particular con Venezuela y el régimen de Nicolás Maduro; la situación del Inpec y un tema que preocupa a los colombianos y que ha estado en la cresta de la ola de opinión en los últimos días, ¿qué va a pasar con los fondos de pensiones?

Las movidas

Una de las primeras movidas del candidato de Equipo por Colombia fue la reunión que sostuvo con el exvicepresidente Germán Vargas, jefe natural de Cambio Radical, que a pesar de no haber salido bien librado en las elecciones del 13 de marzo (perdió curules en la Cámara y el Senado), es una fuerza que ayudaría a sumar.



De ese encuentro trascendió que Cambio Radical definirá su apoyo con base en un compromiso del candidato para impulsar un paquete legislativo que ese partido propone. Y aunque no hay nada en concreto, es claro que Vargas está más cerca de Federico Gutiérrez, pues el exvicepresidente sostiene con Petro serias diferencias y ha sido un duro crítico de las propuestas del candidato del Pacto Histórico.



Otra fuerza que le sumaría a Gutiérrez sería el Centro Democrático, que, aunque también perdió poder en el Congreso y además se quedó sin candidato presidencial tras la renuncia de Óscar Iván Zuluaga, conserva un peso importante de electores uribistas que se identifican con el candidato del Equipo por Colombia.



Gutiérrez tendrá el miércoles una cita con el expresidente César Gaviria, quien convocó hoy a una reunión de la bancada liberal para analizar el panorama.



En el Pacto Histórico se suman fuerzas como la Unión Patriótica, el Polo Democrático, algunos movimientos afro e indígenas y un sector de los verdes.



La apuesta de Petro es ganar en primera vuelta. La plaza pública y una convocatoria en todos los municipios del país para constituir comités de ‘Presidente Petro’ hacen parte de su estrategia.

CARLOS CAMACHO

