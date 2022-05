El candidato presidencial de la coalición Centro Esperanza, Sergio Fajardo, estuvo contestando una serie de 'preguntas rápidas' formuladas por EL TIEMPO.



El exgobernador de Antioquía estableció su posición frente a temas como la marihuana, el Esmad, el porte de armas, el aborto, la eutanasia y más.



¿Reformaría el Icetex?

Sí.

Despenalización del aborto hasta la semana 24. ¿La apoya?

Respeto la decisión de la Corte Constitucional.

¿Legalización del porte de armas?

No. Yo creo que las armas deben ser propiedad del Estado colombiano. Nunca debe tener un civil un arma. Ahora, entiendo dificultades que hay por momentos, pero nosotros no podemos permitir el porte de armas por civiles.

¿Glifosato para erradicar cultivos ilícitos?

No.

¿Fracking?

No.

¿Apoya la eutanasia?

Sí.



¿Legalizaría la marihuana?

Sí, pero se requeriría un camino por recorrer para eventualmente llegar allá. No sería algo inmediato. Tendríamos que seguir varios pasos y todavía no lo veo en el horizonte colombiano.

¿Eliminar el servicio militar obligatorio?

Sí. Allá tenemos que llegar. Yo creo que se debe eliminar y que sea un servicio profesional y también se podrá llegar. Pero repito, todo esto requiere un proceso progresivo.

¿Reestablecer relaciones con Venezuela?

Lo primero es establecer contactos con Venezuela, que no significa reestablecer las relaciones en el sentido pleno. A nivel de Cancillería, para comenzar a atender las necesidades de los colombianos que están en Venezuela y para mirar lo que pasa en la frontera, donde por no tener una comunicación básica primera está la criminalidad determinando quién pasa y quién no, el terror, las acciones militares. Entonces, primer paso, establecer contactos y eventualmente ser parte de esa negociación que ojala avance con Estados Unidos para que la oposición pueda participar en elecciones libres y democráticas.



¿Dialogar con el Eln?

Sí, pero con condiciones. Yo tuve la experiencia como integrante de una comisión facilitadora de paz y conversé en mas de una oportunidad con personas del ELN sobre esto. Desde hace 30 años hemos estado a un paso de que el Eln entre a una negociación y no ha sido posible. Los actos que hemos visto son actos de terror, así que no sé cómo va a hacer el Eln para mostrarle a Colombia que está dispuesto a entrar en una negociación de verdad, porque ya tiempo no se puede perder.

¿Cuál ha sido el territorio que más le ha impactado en esta campaña?

Cúcuta. Allá se está viviendo una situación asociada con la violencia. Es increíble que este gobierno de la seguridad democrática nos entregue este país con el miedo y la violencia con la que nos la está entregando. La gente en Cúcuta está sufriendo.

¿Qué es lo primero que hace cuando se despierta en esta campaña?

Probablemente miro el celular, miro la hora y cuando digo 'uy las 3:00 a.m.'. Yo me duermo muy fácil pero duermo poquito. Así que trato de volverme a dormir un rato.

¿Cuál es su lugar favorito de Colombia?

Alrededor de Medellín, que es mi tierra natal. Y en estos tiempos tengo un sitio que me encanta, que se llama Sáchica, Boyacá. Boyacá es un departamento muy lindo, tiene unas condiciones muy especiales. Entonces, disfruto mucho Sáchica, monto en bicicleta por allá, es un aire espectacular y he pasado momentos muy felices allá con María Angela (Holguín).

¿Y su plan favorito?

Leer es extraordinario. Ver una película de cine es algo extraordinario. Montar en bicicleta es algo extraordinario. Estar con María Angela sentados compartiendo y caminar un rato es algo extraordinario. Pero son pedacitos de esos que tiene la vida.



