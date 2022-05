El candidato presidencial de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, Rodolfo Hernández, estuvo contestando una serie de 'preguntas rápidas' formuladas por EL TIEMPO.



El ingeniero y exalcalde de Bucaramanga estableció su posición frente a temas como la marihuana, el Esmad, el porte de armas, el aborto, la eutanasia y más.



¿Reformaría el Icetex?

Sí.

¿Glifosato para erradicar cultivos ilícitos?

Hay que mirar costos. Ver qué es más barato. Manual o glifosato.

¿Fracking?

Hay que hacer un piloto.

¿Restablecer relaciones con Venezuela?

Sí, las consulares.

¿Dialogar con el Eln?

Sí.

¿Cómo voto en el plebiscito por La Paz?

Sí a La Paz.

¿Legalizar la marihuana?

Sí, con fines medicinales y recreativos, se puede hacer. Eso es un filón de plata.

¿Y el resto de drogas?

A los adictos a la cocaína tenemos que meterlos al programa de salud. Que el Estado la aplique con el fin de desactivar la demanda. Si no hay demanda los cultivos se acaban y se acabó el narcotráfico.



¿De acuerdo con la despenalización del aborto hasta la semana 24?

Eso es una obligación, porque es un concepto de la Corte y hay que cumplirlo, pero a mi me parece que se les fue la mano en semanas. Hasta la semana 14, de pronto.

¿Desmontaría el Esmad?

Yo creo que si nosotros le aplicamos el presupuesto a la gente más pobre, a la muchachada, les mejoramos las condiciones de vida, el Esmad no tiene oficio.

¿Legalizaría el porte de armas?

No.

¿Está a favor de la eutanasia?

Depende de la gravedad de la enfermedad que tenga el solicitante.



¿Eliminar el servicio militar obligatorio?

Sí.

¿Cuál cree que es la principal preocupación de los jóvenes?

Que no tienen trabajo. Ven un futuro incierto. Estudian, se endeudan, les toca trabajar y estudiar mucho y llegan al final, sacan su diploma en las diferentes disciplinas de las carreras y se encuentran con que estos políticos acabaron con todo lo que es la generación de trabajo. Ya no hay demanda de trabajo prácticamente para nadie.

¿En estas épocas de campaña que es lo primero que hace cuando se despierta?

Mirar la chorizada de gente que me llama. No me gusta mirar el celular así que tengo que esperar a las 8 a. m. para que las personas encargadas me ayuden con eso.

¿Si llega a perder las elecciones qué hará?

Nada. Lo mismo. Si gano perfecto, y si pierdo perfecto.

¿Con quién de los demás candidatos se siente más identificado?

Con ninguno porque ninguno ha trabajado. Una persona cómo va a pretender dirigir la chequera más grande del país, que es la del Gobierno, entregárselo a unos inexpertos que nunca han trabajado. Han vivido del Estado.

¿Cuál es el lugar de Colombia que más le ha impactado durante esta campaña?

Bucaramanga porque es mi tierra, veo a la gente, los que me apoyan y quieren. Yo le pregunto al taxista ¿usted por quién va a votar? y me responde 'allá por un viejo de Bucaramanga" (risas).

¿Qué hace cuando no está en campaña?

Yo todo el tiempo estoy en campaña. Yo tengo una forma de hacer campaña que es generar una esperanza y una ilusión. No es hacer manifestaciones porque todas las manifestaciones son pagas. Hay que pagarle al de los gritos, al que se le lanza, al que echa pólvora, al de la cámara, todo es pago. Como nosotros no robamos plata ni vamos a robar, para hacer campaña es con la plata nuestra, entonces yo no utilizo esos métodos. Utilizo es las redes especialmente.

¿Cuál es su comida favorita?

Me gusta el chocolate girones.

¿Qué sintió cuando Gustavo Petro lo superó en seguidores y dejó de ser 'el rey del TikTok'?

Nada. No siento nada. Eso lo dice la ciudadanía.



