El candidato presidencial de Colombia Justa Libres, John Milton Rodrìguez, estuvo contestando una serie de 'preguntas rápidas' formuladas por EL TIEMPO.



El senador estableció su posición frente a temas como la marihuana, el Esmad, el porte de armas, el aborto, la eutanasia y más.



¿Reformaría el Icetex?

Sí.

¿Glifosato para erradicar cultivos ilícitos?

Sí.

¿Fracking?

Sí y no. Sí para desarrollar la matriz energética en Colombia, no cuando esta atenta contra las fuentes de aguas y paramos.

¿Reestablecer relaciones con Venezuela?

En un acuerdo humanitario, para los temas comerciales en frontera. Esperaríamos unas relaciones definitiva siempre y cuando el señor Maduro garantice el respeto de la soberanía y la seguridad de los colombianos.



¿Dialogar con el ELN?

Sí, siempre y cuando respeten las condiciones que establece el Estado Social de Derecho, de no cometer más crímenes, no más terrorismo, entregar los secuestrados que tienen en su poder, no más reclutamiento forzado de niños y jóvenes, y que respeten el ordenamiento jurídico para el sometimiento de la justicia.

¿Cómo votó en el plebiscito por la paz?

No a la burla de las victimas del conflicto armado.

¿Legalizar la marihuana?

Solamente para temas medicinales, previa investigación y desarrollo aprobada.

¿Y con el resto de drogas?

En el mismo sentido, solamente cuando investigación y desarrollo considere que es útil para temas medicinales.



Despenalización del aborto hasta la semana 24. ¿La apoya?

No.

¿Legalización del porte de armas?

Sí.

¿Acabar con el Esmad?

No.

¿Apoya la eutanasia?

No.

¿Eliminar el servicio militar obligatorio?

No.

¿Regular las apps de transporte?

Sí.

¿Cuál cree que es la principal preocupación de los jóvenes?

El empleo.

¿Cuál sería su primera acción de Gobierno?

Crear una mesa para generar emprendimiento, empresa y empleo en todas las regiones de Colombia.

¿Con cuál de los otros candidatos se siente más identificado?

Con Enrique Gómez, solamente tengo una fuerte diferencia en el tema de la despenalización de las drogas. El esta de acuerdo con la despenalización, yo no.

Durante esta campaña, ¿Cuál ha sido el territorio que más le ha impactado?

Guajira y Choco.

¿Qué hace cuando no está en campaña?

Voy a mi iglesia, descanso un poquito, estoy con mi esposa y familia y mis nietecitos.



