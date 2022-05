La candidata presidencial de Verde Oxigeno, Ingrid Betancourt, estuvo contestando una serie de 'preguntas rápidas' formuladas por EL TIEMPO.



La exsenadora estableció su posición frente a temas como la marihuana, el Esmad, el porte de armas, el aborto, la eutanasia y más.



¿Reformaría el Icetex?

Sí. Lo reformaría para devolverle su razón de ser, que es ser servicio para los que no tienen recursos para educarse a nivel de educación superior y que no sea un banco. No puede ser un negocio bancario.

¿Glifosato para erradicar cultivos ilícitos?

Definitivamente no. Mil veces no. ¿Por qué seguimos hablando de glifosato si ya está prohibido?

¿Fracking?

No. No lo necesitamos, es un peligro, nos contamina las aguas, está en las zonas donde más tenemos que proteger el medio ambiente, nuestros paramos. No, no y no.

¿Dialogar con el Eln?

Sí, con condiciones. Fecha limite de tiempo y, adicionalmente, que la paz no sea una piñata de favores.

¿Reestablecer relaciones con Venezuela?

Condicionado también a que nos den las cabecillas de las organizaciones delictivas que están operando en Venezuela. Dicho sea de paso, esas organizaciones ya se infiltraron tanto en el territorio venezolano, lo cual está afectando la autonomía territorial de Venezuela además de la paz nuestra.



¿Legalizaría la marihuana?

Despenalizar la marihuana. Hay una diferencia. Despenalizar el consumo sí, legalizar que se venda en las tiendas no.

¿Apoya la eutanasia?

En ciertos casos. Y ya está reglamentado. En casos de sufrimientos, que no haya posibilidad de cura, de degradación por la enfermedad del ser humano, pero no como una medida supletoria al suicidio.

Despenalización del aborto hasta la semana 24. ¿La apoya?

No, no la apoyo, pero la Corte la estableció y yo por tanto como Presidenta la voy a acatar. Hare todo lo posible para evitar que eso llegue allá. A mi me toco ver abortos de 6 meses en la guerrilla, eso es atroz para todo el mundo, en particular para la mujer. Haría todo lo posible para que las colombianas tengamos otras opciones, primero económicas para tener nuestros niños, de adopción y que el aborto no esté criminalizado. Que la mujer esté en protección y que no corra en peligro su vida.

¿Regularía las apps de transporte?

Sí, definitivamente sí. Estamos en mora. Ya, Tengo ya mi plan organizado.

¿Cuál cree que es la principal preocupación de los jóvenes?

El empleo.



¿Con qué otro candidato es con el que más se identifica?

Tengo identificaciones parciales. Podría hacer una pizza con lo que me gusta de cada uno de ellos.

¿Cuál será el primer proyecto de ley que radicará ante el Congreso?

Contra la corrupción. Organizaré una unidad de choque, adscrita al Departamento Administrativo De La Presidencia De La República (Dapre) para que podamos identificar dónde están los recursos, traerlos y devolverlos a los colombianos.



