En una sorpresiva decisión, el candidato presidencial de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, Rodolfo Hernández, anunció ayer que no asistirá a los debates de la última semana de campaña y lanzó duras críticas a sus oponentes en la competencia electoral.



“He tomado la decisión de no asistir al debate de este jueves 26, como un llamado a los otros candidatos a no contribuir a ese espectáculo de egos y ataques como fue el del debate del lunes pasado”, anunció el exalcalde de Bucaramanga.



(En otras noticias: El silencio de Piedad Córdoba ante respuesta de Petro sobre extradición)

En efecto, Hernández no asistió a la cita de varios aspirantes presidenciales que se cumplió el pasado lunes a instancias de EL TIEMPO Casa Editorial y de la revista Semana, en la que estuvieron presentes los candidatos de Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez, del Pacto Histórico, Gustavo Petro, y de la Coalición Centro Esperanza, Sergio Fajardo.



Entre los argumentos de Hernández para abandonar los debates de la última semana de campaña estuvo que, según él, hay un “show” de aspirantes a las jefatura del Estado “destruyéndose entre sí para ganar votos” y esta no es la “prioridad” de lo que Colombia quiere hoy.



“Todas estas propuestas de los debates ya han sido dichas en entrevistas, mensajes de campaña y un montón de otros debates a los que yo ya fui, mientras Petro decidió no aparecerse hasta ahora, cuando las encuestas muestran que ya no va a ganar”, afirmó.



El exalcalde se refiere a la decisión del candidato del Pacto Histórico de no asistir a algunos de los debates que se realizaron a lo largo de la campaña.

La agresividad de las otras campañas al ver cómo cada día son más los colombianos que me apoyan, me ha hecho pensar sobre qué hace que se desesperen y actúen así. (1/10) — Ing Rodolfo Hernandez 🇨🇴! (@ingrodolfohdez) May 24, 2022

Para algunos analistas, la decisión de Rodolfo puede tener tanto de largo como de ancho. Aunque en principio parecería estar enfocada a evitar que los otros candidatos a la Presidencia lo ataquen y le hagan restar votos frente al electorado, por otro lado la importancia de los debates en la última semana de campaña es innegable.



Gran parte de los ciudadanos se toman los días finales antes de la primera vuelta presidencial, prevista para el próximo domingo, para escuchar a los aspirantes a ocupar la Casa de Nariño, cotejar sus propuestas y decidir finalmente por qué opción se inclinarán en las urnas.



La inasistencia de Hernández a estas reuniones podría protegerlo de las agresiones de otros de sus rivales, pero sin duda también podría alejarlo de algunos electores que están esperando escuchar sus propuestas para el país.

La prioridad en Colombia no puede ser este show de candidatos destruyéndose entre sí para ganar votos: la prioridad debe ser que la gente mejore su vida. FACEBOOK

TWITTER

Para el analista político y estratega en opinión pública Guillermo Henao, Rodolfo “entiende que los debates no ponen votos, pero sí los pueden quitar”, frente a el cual “debatir temas con Gustavo Petro puede ser bastante complejo, de cara al manejo monotemático que ha tenido la campaña del ingeniero y la amplitud de propuestas que ha querido mostrar” el candidato del Pacto Histórico.



“Hernández también plantea un escenario en el que para él termina siendo más eficiente hacerse presente en las redes sociales, por medio de monólogos y buena producción, dejando de lado cualquier posibilidad de interacciones o contrapreguntas”, afirmó el experto.



Henao agregó que esta conclusión es clave ya que Hernández “sabe que en una semana clave, cualquier salida en falso le puede costar algunos votos, y mientras menos se arriesgue, puede lograr más posicionamiento con la estrategia actual”.



No se puede olvidar que Rodolfo ocupa el tercer lugar en varias encuestas de intención de voto divulgadas hasta hace algunos días y que en algunas de estas mediciones se acerca bastante a Fico Gutiérrez, aspirante presidencial de Equipo por Colombia.



Ante esto, uno de los desafíos de su campaña en esta semana final es meterse en la segunda vuelta presidencial y acercarse aún más a la Casa de Nariño.

Choque con Petro por supuesta suspensión de las elecciones presidenciales

Precisamente en el debate de este lunes, al cual Hernández decidió no asistir, Petro, lanzó una afirmación que comprometería a la campaña del ingeniero con los rumores de la supuesta suspensión del registrador Nacional, Alexander Vega, y el aplazamiento de las elecciones presidenciales.



Según Petro, “un señor Calle” fue quien llamó a su campaña para decir que se estaría ambientando el supuesto aplazamiento de las elecciones de este domingo, lo que llevó a la campaña del senador de izquierda a pronunciarse en este sentido el pasado fin de semana.



Lo dicho por Petro sobre un presunto golpe de Estado y una supuesta suspensión de las elecciones fue desmentido por el Gobierno Nacional y por la Registraduría Nacional, la cual –contrario a esto– informó ampliamente sobre el comienzo de las votaciones en el exterior.

#Atención | Hoy, a las 3:00 p. m., hora colombiana, inician las elecciones presidenciales en el exterior. Un total de 972 764 colombianos están habilitados para sufragar en 67 países durante estos comicios.#Elecciones2022#GarantesDeLaDemocracia pic.twitter.com/PQMUfPieqK — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) May 22, 2022

Se especula que el “señor Calle” al que se refirió Petro en el debate del lunes sería Germán Calle, uno de los asesores de Rodolfo Hernández y una de sus personas más cercanas, razón por la cual el ingeniero salió ayer a desmentir lo dicho por el aspirante presidencial de la plataforma política de izquierda.



“No es cierto y por tanto es absolutamente falso que alguien de mi campaña, autorizado por mí o instruido por mí, haya podido propalar semejante infundio”, manifestó el ingeniero.



Y aprovechó para lanzarle críticas al candidato de los sectores de izquierda. “Pretender lavarse las manos ante semejante despropósito, como lo ha hecho el candidato Gustavo Petro señalando a ‘un vocero de la campaña de Rodolfo Hernández’ como origen de sus denuncias, es desde todo punto de vista inaceptable”, afirmó Hernández.



De una u otra manera, estas especulaciones parecen haber quedado superadas con las versiones que se dieron el lunes desde el Pacto Histórico, convergencia en la que dicen estar “tranquilos” con las explicaciones oficiales dadas sobre ese tema.



La decisión de Rodolfo Hernández de no asistir a los debates presidenciales y el choque con la campaña de Gustavo Petro confirman que esta última semana antes de la primera vuelta está para alquilar balcón y que cualquier cosa puede pasar.



(No se pierda: Auditoría internacional para las elecciones no será contratada)