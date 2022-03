En las últimas semanas, estuvo rondando entre los pasillos políticos la posibilidad de que la excanciller María Emma Mejía fuera elegida como fórmula vicepresidencial del aspirante Gustavo Petro; sin embargo, ella misma confirmó que descarta volver a ocupar un cargo público.



El 13 de marzo son los comicios legislativos y será hasta dos días antes que los candidatos a la presidencia podrán inscribir a su fórmula vicepresidencial, y aquellos que se lleven las mayorías de los votos en las consultas, tendrán una semana más para hacer la presentación oficial de sus coequiperos en la contienda electoral.

Por esto, Petro está en la búsqueda de la persona que sea su fórmula vicepresidencial, y aunque Mejía estuvo sonada como la opción principal, la periodista, diplomática y experta en geopolítica confirmó que no ha recibido ofertas oficiales por parte del equipo de campaña del líder del Pacto Histórico.



María Emma Mejía, quien se desempeñó por más de 20 años en cargos públicos, ha dejado saber que si recibiera la oferta de ocupar el puesto de vicepresidenta declinaría, pues "hace muchos años hice el compromiso de no participar en política electoral y seguiré cumpliendo ese compromiso con mi familia", le dijo a los medios.

