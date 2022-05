Luego de conocerse algunas encuestas de intención de voto a las elecciones presidenciales, las cuales contienen cifras que no son favorables para todos los candidatos, algunos de ellos comenzaron a hablar de apoyos, alianzas o uniones de cara a la primera vuelta.



Estas mediciones muestran nuevamente que los candidatos de Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez, y del Pacto Histórico, Gustavo Petro, están arriba en las preferencias de los electores para esa primera votación, la cual se realizará el próximo 29 de mayo.



Si esta tendencia que muestran las encuestas se confirma en esa jornada electoral, Fico y Petro estarían disputándose la Presidencia en la segunda vuelta, que será el 19 de junio.



Ante esto, algunos candidatos, especialmente del centro, comenzaron a analizar la viabilidad de sus campañas y a buscar alternativas de alianzas. Una de ellas ha sido Ingrid Betancourt, del Partido Verde Oxígeno. La exsecuestrada por las Farc puso sobre la mesa la posibilidad de retirar su candidatura y afirmó que ha venido hablando con diferentes sectores sobre posibles uniones.



“Llamar a Sergio Fajardo, Rodolfo Hernández. En particular a Sergio. Yo sé que para él ha sido difícil y que adicionalmente está en una situación más compleja, porque es parte de una consulta y tiene que hablar con los demás miembros, pero creo que se necesita darle al país una voz de unión de todas las fuerzas del centro y que podamos pasar a segunda vuelta”, ha dicho Ingrid.

Pero la respuesta del exgobernador y candidato de la Coalición Centro Esperanza no parece abrir muchos caminos para una alianza con Betancourt.



“No he conversado nada con Ingrid. Con ella ha sido una relación difícil. Ella hacía parte de la Coalición Centro Esperanza, fue la vocera del cónclave que se hizo y después decidió que se retiraba (…) Luego dijo que quería estar con Álvaro Uribe, con el Centro Democrático, así que no tengo claro qué es lo que quiere Ingrid”, le respondió Fajardo a la candidata de Verde Oxígeno.



La mención de Fajardo sobre la cercanía de Betancourt con el uribimo no parece gratuita. Como lo han manifestado públicamente, una de las posturas claras de los integrantes de la Coalición Centro Esperanza es el fin del continuismo del gobierno del presidente Iván Duque, claramente identificado con las principales tesis del partido del expresidente Álvaro Uribe, su mentor.

Por ello, la respuesta de Fajardo parece apuntar a que una posible alianza con Betancourt -en caso de que ella renuncie a su candidatura presidencial- tendría que pasar por condiciones como su alejamiento el uribismo como opción de poder en las actuales elecciones presidenciales.



Y la posición de Rodolfo Hernández, exalcalde de Bucaramanga y candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, sobre estas posibles alianzas con los del centro fue más tajante. “No acepto la alianza, acepto el apoyo total. Yo espero, basado en este raciocinio, que ellos, que son los que van de segundo y de tercero atrás en las encuestas, me apoyen a mí”, afirmó.

Rodolfo Hernández y Sergio Fajardo, ¿al fin en qué terminaron los diálogos?

Precisamente Rodolfo, quien aparece de tercero en varias encuestas de intención de voto, tuvo algunas conversaciones con Fajardo que fueron interpretadas como un acercamiento con miras a una posible alianza para la primera vuelta presidencial.



Sin embargo, la posición del exalcalde ha sido clara y pública desde un principio y es no hacer alianzas con ningún otro candidato a la Presidencia. “Yo estoy en el 14 por ciento y él (Fajardo) está, desafortunadamente, en el 6 por ciento. Ese resultado no me lo inventé yo. Yo no contraté la encuesta”, dijo sobre esa posible unión con el exgobernador y candidato de Centro Esperanza.

Fajardo mantiene su decisión de seguir adelante con su candidatura, pese a las cifras que muestran las encuestas de intención de voto. “Sigo trabajando”, ha sido una de sus respuestas en ese sentido.



Y por los lados de Ingrid Betancourt, este miércoles se reunión con la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), lo que muestra que, por el momento, sigue con su campaña presidencial.



Así las cosas, las posibilidades de unión entre estos tres candidatos parecen, por el momento, difíciles. A las diferencias en sus personalidades -mencionadas por Fajardo al referirse a Rodolfo Hernández- se suman hechos políticos como los acercamientos de Ingrid con el uribismo, los cuales, al parecer, tampoco han avanzado mucho, por lo que se sabe hasta el momento.



No obstante, restan un poco más de tres semanas para la primera vuelta presidencial en las cuales cualquier cosa podría pasar.



