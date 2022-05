El video del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, en el que desde la silla del conductor de un carro dice “el cambio, en primera”, expresando con esto un posible apoyo a una candidatura presidencial, es un eslabón más en la cadena de acciones de varios funcionarios públicos en las que podrían incurrir en participación en política.



(Lea también: Fico, en reunión con la bancada liberal en el Congreso)

Actualmente, la Procuraduría General de la Nación tiene abiertas más de 500 investigaciones disciplinarias por presunta participación en política durante la presente campaña.



En ellas, además de Quintero, aparecen alcaldes y gobernadores, entre los que se destacan Claudia López (Bogotá), William Dau (Cartagena), Andrés Hurtado (Ibagué), Carlos Marín (Manizales), así como el gobernador de Caquetá, Arnulfo Gasca, entre otros.



Hay quienes consideran que muchos de los mandatarios elegidos por voto popular sienten que la Procuraduría no les puede hacer nada, todo esto en virtud de una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).



(Le puede interesar: Estas son las apuestas en ciencia y tecnología de los candidatos)



Cuando dicho tribunal resolvió una demanda a favor del exalcalde de Bogotá Gustavo Petro, señaló que los funcionarios de elección popular solo pueden ser retirados de su cargo mediante un fallo judicial. Es decir que la Procuraduría eventualmente no podría sacarlos del cargo.



El pasado 29 de abril la Misión de Observación Electoral (MOE), en cabeza de su directora, Alejandra Barrios, envió una carta al presidente de la República, Iván Duque; al fiscal general, Francisco Barbosa; la procuradora general, Margarita Cabello, y al defensor del Pueblo, Carlos Camargo, para que brinden garantías de imparcialidad en las presidenciales.



“Lo anterior, considerando que el artículo 127 de la Constitución establece un régimen especial para los servidores públicos que prohíbe su intervención en actividades o controversias políticas”, señala la MOE.



Además, la organización indicó que, así como lo establece la Corte Constitucional, es importante que los funcionarios públicos “no tengan incidencia directa en la dinámica electoral. Estos son objetivos centrales de la democracia que aseguran la participación igual de las candidaturas y fijan el deber de las autoridades de ajustar su comportamiento a los intereses de todos”.



(Puede leer: Elecciones presidenciales: ¿qué pasa si no inscribió su cédula?)



Según el artículo 422 del Código Penal, “el servidor público que ejerza jurisdicción, autoridad civil o política, cargo de dirección administrativa, o se desempeñe en los órganos judicial, electoral, de control, que forme parte de comités, juntas o directorios políticos, o utilice su poder para favorecer o perjudicar electoralmente a un candidato, partido o movimiento político, incurrirá en multa y pérdida del empleo o cargo público”.



Pero ¿por qué ocurren estos hechos? Pedro Piedrahíta Bustamante, profesor de la Universidad de Medellín, dice que si bien este delito está consignado en el Código Penal, es paradójico “que a los políticos se les prohíba hacer política”.



También aseguró que “existe un vacío normativo, y durante cada campaña los políticos, desde el nivel local hasta el nacional, han participado en política”.



Por otro lado, el analista político Diego Arias expresa que esta práctica histórica “debilita la democracia”.



Además, afirma que no siempre está claro qué es participación en política: “¿Reiteradas intervenciones del Presidente desacreditando, sin mencionarlo, a Petro, son participación en política? ¿Son aceptables para funcionarios las ‘opiniones personales’ a través de una red social?”, cuestiona el experto.



POLÍTICA