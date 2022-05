La disputa en la primera vuelta presidencial del 29 de mayo dejó a varios actores políticos posicionados, unos más que otros, para la disputa electoral que se viene en segunda vuelta. Además, la votación de la ciudadanía colombiana fue también el reflejo del sentir en contra del establecimiento y la política tradicional que ha gobernado al país en los últimos 20 años.



Ganadores

La jornada electoral dejó en el panorama a varios ganadores. Innegablemente el primero de ellos es el exalcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández, quien, con una campaña hecha a punta de redes sociales, poca publicidad política y sin grandes tarimas, logró obtener casi 6 millones de votos en la primera disputa hacia la Casa de Nariño.



El segundo ganador de esta contienda, aunque no sea necesariamente un político, fue el registrador Alexander Vega, quien, en medio de críticas por lo sucedido en las pasadas elecciones legislativas y advertencias de un posible fraude, logró que la ciudadanía confiara en los resultados que, en el preconteo, ya se conocían a las 6:00 p. m.; es decir, dos horas después de haber cerrado los puestos de votación. Ahora se esperan los resultados de los escrutinios, los cuales, a diferencia del preconteo, sí tienen validez jurídica.



Otra de las ganadoras fue Ingrid Betancourt, quien finalmente logró quedarse con la opción que llegó a segunda vuelta. La excandidata presidencial comenzó su camino en esta campaña en la Coalición Centro Esperanza, la cual dinamitó con su salida. Luego hizo campaña sola durante un tiempo con el aval de su partido, el Verde Oxígeno. Al final, al ver que su candidatura no era viable, buscó alianzas con Sergio Fajardo y Rodolfo Hernández, quedándose con este último.

Gustavo Petro y Rodolfo Hernández

¿Ganó y perdió?

Gustavo Petro contó con una votación histórica para el país, pues logró obtener el número más alto que ha tenido la izquierda en Colombia en unas elecciones presidenciales: 8.527.768 votos. Igualmente el movimiento que lidera, el Pacto Histórico, fue la consulta interpartidista más votada y logró consolidarse en el Congreso como la fuerza política más fuerte con 2’692.999 votos en su lista cerrada al Senado, llegando a 20 curules.



Sin embargo, en la campaña presidencial del Pacto Histórico hubo un sinsabor luego de conocerse los resultados de la primera vuelta. En primer lugar, ellos esperaban ganar el Ejecutivo en primera vuelta y, de no ser así, pasar a segunda vuelta con Federico Gutiérrez. La sorpresa fue que Rodolfo Hernández rebasó a Federico Gutiérrez (con cerca de 900.000 votos) y es ahora el candidato que podría atraer los votos de la derecha y el centro.



¿Ahora Petro de dónde podría agarrar más votos? “Su desafío es intentar que Rodolfo no crezca. La tiene difícil. Su juego es mostrar que el ingeniero es, de cierto modo, el candidato de la derecha populista que no respeta las instituciones. Él se va a tener que mostrar como lo contrario sin dejar de ser el candidato del cambio”, indica Yann Basset, profesor de Estudios Políticos de la Universidad del Rosario.

Gustavo Petro obtuvo el primer lugar en la primera vuelta presidencial.

Perdedores

Con los resultados de la primera vuelta presidencial se pudo determinar a los perdedores de la contienda por la Presidencia de Colombia. Sin duda alguna, el partido de Gobierno y la bancada del Centro Democrático recibieron el remezón de la victoria de Hernández, al ocupar el segundo lugar con 5,9 millones de votos y consolidando la intención de voto en 13 departamentos del país.



Aunque el presidente Iván Duque se abstuvo de expresar su respaldo directo a la candidatura de Federico Gutiérrez, la marcada replica a las posturas del candidato de oposición hizo evidente que en su partido de Gobierno se esperaba que Gutiérrez pasara a segunda vuelta y pudiera participar en la contienda por la jefatura de Estado.



Pero los resultados dejaron en evidencia la derrota de Gutiérrez, quien solo logró ganar el voto general en el departamento de Antioquia, de donde es oriundo y se desempeñó como alcalde de Medellín. Allí, Gutiérrez, junto a su fórmula vicepresidencial Rodrigo Lara Sánchez, obtuvo 1,3 millones de votos.

Federico Gutiérrez, después de conocer los resultados de primera vuelta.

También con el preconteo de votos en el exterior quedó en evidencia que el candidato de Equipo por Colombia se posicionó como el favorito con una votación total de 136.511 votos, pero estos resultados no fueron suficientes.



La mayor pérdida se vio reflejada en la región del Atlántico y la costa Caribe, donde se esperaba que Gutiérrez consolidara un votación importante para la primera vuelta, después de que el 'clan Char', en representación del excandidato presidencial Álex Char, le expresara su completo respaldo a Gutiérrez.



Char fue alcalde de Barranquilla y su familia tiene cimentada en esta región del país su fuerza política; sin embargo, las urnas demostraron que Gutiérrez fue derrotado por Petro, pues el líder del Paco Histórico alcanzó un total de 479.049 votos con el 100 % de las mesas informadas por la Registraduría Nacional. El candidato de Equipo por Colombia estuvo por debajo con 200.000 votos menos.



Diferentes analistas políticos concuerdan en que los grandes perdedores de la jornada electoral fueron los partidos políticos tradicionales. Durante la campaña electoral pareció que la definición de estos respaldos resultarían determinantes en la puja por la conquista del voto popular, pero, a la luz de los resultados de este domingo, parece que no fue así.



Durante su campaña, ‘Fico’ obtuvo el apoyo de diferentes partidos tradicionales de la línea de la derecha como lo fue el Partido Conservador, partido de la 'U'; también estuvo incluido el sector liberal, con el apoyo que expresó el líder del Partido Liberal, César Gaviria. Además, algunos miembros de las bases del Centro Democrático demostraron ser afines a su candidatura.



Según el analista y estratega político Guillermo Henao, las alianzas que consolidó ‘Fico’ fueron castigadas por los electores. “Las alianzas con diferentes clanes políticos, la cercanía que tuvo con actores provenientes del gobierno Duque y, además de eso, el apoyo que le dieron ciertas bases del uribismo marcó una tendencia general de rechazo donde la gente le dice que cambie”.

El alcalde suspendido Daniel Quintero, junto a su esposa Diana Osorio.

Entre los resultados de las votaciones se pudo ver que el respaldo que fue promovido hacia la coalición del Pacto Histórico, por algunos exmiembros del gabinete de la Alcaldía de Medellín, se quedó corto.



Dentro del proceso de campaña para primera vuelta se alcanzó a esperar que los apoyos promovidos en el departamento de Antioquia, impulsará los resultados que serían obtenidos por Gustavo Petro y su 'vice' Francia Márquez, pero el preconteo demostró lo contrario, ya que en esta región apenas obtuvieron 682.282 votos.



Por eso, algunos detractores del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, señalan que su suspensión no le valió para hacer mella en el electorado antioqueño que prefirió la opción en el tarjetón de 'Fico', alcanzado una votación total de 1,3 millones de votos.



Y aunque Quintero no ha confirmado su apoyo directo a la campaña de Petro, se ha conocido que tras la suspensión de alcalde de Medellín, el dirigente de izquierda lo ha respaldado y hasta le recomendó al equipo jurídico que lo asesoró después de que fuera suspendido como alcalde de Bogotá.



Adicionalmente, Quintero continúa haciendo pronunciamientos de doble sentido que han sido reprochados desde diferentes frentes. Tras participar en las votaciones, el alcalde suspendido dijo: "Cambio y fuera".

REDACCIÓN POLÍTICA