Gustavo Petro y Rodolfo Hernández son los dos candidatos presidenciales que estarán en disputa por la Casa de Nariño.



En la primera vuelta, Petro alcanzó una votación histórica para la izquierda al obtener 8,5 millones de votos. Por su parte, Hernández se consolidó como el fenómeno político de las elecciones al quedar en segundo lugar con casi 6 millones de votos.



Pero para la segunda vuelta ambos tendrán grandes retos. El líder del Pacto Histórico tendrá que mantener la votación que obtuvo, y además, lograr sumar cerca de dos millones de votos para poder lograr la jefatura de Estado. Sin duda, para Petro y Hernández resultarán fundamentales las alianzas y apoyos que pueda consolidar en estas tres semanas.



Tan pronto como se conocieron los resultados del preconteo de primera vuelta, las fichas electorales se han empezado a mover y una muestra son los anuncios que hicieron rápidamente los candidatos que fueron derrotados.

Las toldas de Hernández

Hacia las toldas 'rodolfistas' llegó el excandidato Federico Gutiérrez y Enrique Gómez, ambos aseguraron que su voto estará dirigido al aspirante de la Liga de Gobernantes Anticorrupción.



Después de que se conociera la intención de Gutiérrez, por dirigir respaldo a la candidatura de Hernández, el candidato presidencial contó que llamó a exalcalde de Medellín solamente para "agradecerle" por el apoyo, pero que eso no significa una alianza.

Rodolfo Hernández, candidato a la Presidencia. Foto: EFE

"Yo creo que lo que pasa es que quieren votar en contra de Petro y votan a favor mío. Eso yo no lo puedo detener. Yo recibo los votos, pero no les cambio el discurso. Nunca lo voy a cambiar", afirmó Hernández.



Desde el sector del uribismo también han manifestado su simpatía por la candidatura de Hernández. Diferentes miembros del partido Centro Democrático, los senadores electos Maria Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Miguel Uribe, mostraron estar a favor de la candidatura del exalcalde de Bucaramanga.



Sin embargo, Hernández ha expresado que no quiere que lo relacionen con el uribismo, ni el expresidente Álvaro Uribe, de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, por lo que publicó 20 puntos en los que hace diferenciaciones con este movimiento político.

Los movimientos de Petro

Según los expertos y analistas políticos, el gran reto que tiene el dirigente de izquierda en estas tres semanas será superar el techo electoral que tiene. Petro tendrá que enfocarse en aumentar su caudal electoral y convocar a sectores políticos que se han mostrado reacios a sus posturas progresistas.



El líder del Pacto Histórico enfrenta un escenario inesperado, pues a diferencia de hace cuatro años no se enfrentará un candidato que haga parte de un partido político como Iván Duque, sino que su rival se presentó por firmas y se jacta de ser independiente.



(Otro: Murillo, 'vice' de Fajardo, se adhiere a la campaña de Gustavo Petro)



En ese sentido, la lógica electoral apunta a que las alianzas que establezca con los partidos alternativos serán fundamentales.



En este punto la exfórmula vicepresidencial, Luis G. Murillo, caminó hacia las toldas del progresismo que abandera el Pacto Histórico. También desde los 'verdes' se anunció que se dará una adhesión a nivel nacional a la campaña del cambio.

Luis Gilberto Murillo, exfórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo, adhiere a la candidatura de Gustavo Petro. Foto: Prensa Gustavo Petro

Petro también ha logrado consolidar apoyos desde las alcaldías más importantes del país, entre ellas, Bogotá, Medellín y Cali, cuyos alcaldes han dejado ir a diferentes funcionarios de sus gabinetes para reforzar su campaña presencial.



El asunto que aún parece gravitar en el escenario político para segunda vuelta es si los partidos tradicionales se inclinarán por la candidatura de Petro o la de Hernández. Un factor que podría plantear un panorama diferente en la disputa por la Presidencia de Colombia.

REDACCIÓN POLÍTICA