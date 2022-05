Una reunión de último momento se realiza entre el candidato presidencial del Pacto Histórico, Gustavo Petro, y el ministro del Interior, Daniel Palacios, en el Congreso, en la tarde de este martes.



EL TIEMPO supo que el encuentro se realiza en un recinto del Capitolio Nacional, sede del Legislativo, y que en él participan también el equipo de seguridad del aspirante presidencial y el senador Armando Benedetti, uno de los integrantes de la campaña del Pacto Histórico.



La reunión se da luego de las denuncias de amenazas a su integridad que hizo el candidato presidencial y la suspensión de su gira por el eje cafetero, prevista para hoy y mañana.



El lunes, el ministro Palacios confirmó que las autoridades están investigando las denuncias de Petro y afirmó que, hasta el momento, no existe información de amenazas al aspirante presidencial.



“La campaña de Gustavo Petro y su fórmula hoy tienen las medidas de seguridad más robustas, tanto en sus anillos de seguridad, como cuando hacen desplazamientos a los diferentes lugares, asegurando no solo esto, sino también los lugares en los que van a hacer manifestaciones públicas o presencia”, afirmó el Ministro, el lunes.



