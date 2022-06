Luego de que no se realizó el debate ordenado por el Tribunal Superior de Bogotá con fecha límite del jueves, Gustavo Petro se pronunció sobre el tema durante una conversación con Caracol Radio.



En este espacio, el aspirante a la Presidencia reiteró su disposición para asistir a un encuentro con Rodolfo Hernández antes de la segunda vuelta del domingo 19 de junio.



Alfonso Prada y otros delegados de la campaña de Petro, en RTVC, este jueves. Foto: Campaña Gustavo Petro.

El candidato presidencial del Pacto Histórico afirmó que los delegados de su campaña acudieron a la sede de RTVC en Bogotá, pero su contraparte no acudió a la cita, por lo que no se llegó a ningún acuerdo para materializar el debate.



El exalcalde de Bogotá enfatizó: "Hernández no quiere debate. Ayer estuvo toda mi delegación. Dejaron correr la hora final y no llegaron los de la campaña de Rodolfo".



No obstante lo anterior, Petro manifestó que se mantiene dispuesto a llevar a cabo lo dictado por el fallo del tribunal: "Si Rodolfo me llama para debatir, me voy de una a Bucaramanga", sentenció.



¿Qué dijo Petro sobre los videos filtrados?

Roy Barreras hablando de la campaña previa a las consultas presidenciales en un video filtrado. Foto: Captura de video

Con respecto a los videos filtrados en los que se aprecian reuniones de integrantes de su campaña, el líder del Pacto Histórico expresó que sus intenciones son que la Fiscalía investigue lo que él denomina como "interceptaciones ilegales", pero no lo haga con el medio que difundió el material audiovisual, Semana.



Incluso comparó estos hechos con el escándalo de Watergate en Estados Unidos que derivó en la renuncia del entonces presidente Richard Nixon: "Estamos esperando a que la Fiscalía investigue a la actividad propia de interferir nuestras comunicaciones durante siete meses, eso se llama Watergate", concluyó.



