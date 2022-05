Gustavo Petro, aspirante a la presidencia, ha sido noticia por reiterar que tiene en mente iniciar un proceso de sometimiento a las organizaciones armadas ilegales en caso de llegar a la Casa de Nariño.



El tema está de nuevo sobre la mesa, aunque no es nuevo. En efecto, Petro, por ejemplo, hizo su propuesta a principios de enero durante el cara a cara organizado por EL TIEMPO Casa Editorial y el Grupo Editorial Semana.



"Iniciemos un proceso de diálogo judicial, que no político, para desmantelar pacíficamente el narcotráfico. ¿Se puede?, una política de sometimiento colectivo a la justicia de desmantelamiento del narcotráfico. Podemos pasar la página de la violencia y el dolor en la historia y empezar a escribir una página blanca de democracia y paz", afirmó Petro en esa oportunidad.



Petro ha reiterado que es necesario buscar "una paz integral", porque en un hipotético gobierno suya habrá "una nueva era de la paz” y en la que no solo se debe conversar con la guerrilla, sino que se escuchará a los distintos grupos ilegales.



El candidato presidencial estuvo este fin de semana en el departamento del Magdalena, en el emblemático Malecón del Caimán de Ciénaga, donde dijo: “Los paracos que vengan aquí porque tendrán su segunda oportunidad como todas las sociedades deben tener”.



Esta opinión generó controversia por sus alcances. En opinión del senador Iván Cepeda, uno de los escuderos, resume así: "Gustavo Petro dice que, de ser presidente, abriría diálogos con todos los actores armados".



La propuesta de Petro en materia de seguridad fue ampliada por el propio candidato en las últimas horas en las que afirmó:



"Una seguridad basada en el "enemigo interno", olvidando las causas sociales y múltiples del delito; la estrategia de medir la seguridad en muertos, de enfrentar al ejército con el campesino, y la policía con el joven, de extraditar sin resolver la causa del problema, ha fracasado".



"Hoy hay organizaciones multicrimen poderosas como resultado de la misma estrategia de seguridad fracasada del gobierno. La seguridad si se aplica como una política para resolver las causas múltiples del delito, incluidas las sociales, es mucho más eficaz", agregó.



"El narcotráfico crece en la medida en que se ha destruido la industria urbana y la agricultura. Por eso la primera estrategia para enfrentarlo no pasa por la fuerza pública, sino por la política de crecimiento de la producción nacional", argumentó.



Durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, el estado colombiano adelantó una política de sometimiento con paramilitares.



En 2003, el grupo de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, firmó un acuerdo de desmovilización con dicho gobierno.



Por parte, de las AUC la política de sometimiento fue firmada por Salvatore Mancuso.



Luego, durante el gobierno de Juan Manuel Santos el Estado Colombia firmó un acuerdo de paz con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc-Ep.



Petro ahora abre la puerta a un nuevo intento para frenar el accionar criminal de los grupos ilegales, en caso de que obtuviera la Presidencia.

