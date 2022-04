Diferentes interpretaciones ha tenido la solicitud del candidato presidencial del Pacto Histórico, Gustavo Petro, a la excongresista Piedad Córdoba de “suspender” actividades en su campaña hasta que resuelva sus sindicaciones jurídicas.



“Solicito a Piedad Córdoba suspender todas sus actividades dentro de la campaña, hasta que pueda resolver, ojalá, favorablemente, las sindicaciones jurídicas que se le hacen”, manifestó Petro en un sorpresivo mensaje en la mañana de este miércoles.



Desde antes de las elecciones legislativas del pasado 13 de marzo, en las cuales Córdoba fue elegida senadora a nombre del Pacto Histórico, la misma plataforma que apoya a Petro, los señalamientos contra ella comenzaron a darse.



En ese momento se conocieron denuncias de su supuesta cercanía con Alex Saab, el presunto testaferro de Nicolás Maduro; se supuesta manipulación en la liberación de secuestrados en poder de las Farc, en las que ella fue pieza clave, y, el pedido de extradición sobre su hermano, Álvaro Córdoba, captura por las autoridades.



Pese a ese ruido en la campaña de Petro, el candidato presidencial no tomó posiciones drásticas en el tema de Piedad y ella fue elegida como senadora de su plataforma política, el 13 de marzo.

¿Qué hizo que Petro cambiara su posición y ahora sí le pida que “suspenda” actividades en su campaña hasta que resuelva sus temas jurídicos?



Para algunos observadores podría haber varias razones tras ello. Es indudable el ruido que le podría generar Piedad Córdoba a la candidatura de Petro en caso de que las autoridades judiciales adopten decisiones en su contra por alguno de los señalamientos que se le están haciendo.



Y más cuando el país está a menos de seis semanas de la primera vuelta presidencial y en medio de otros temas polémicos como la propuesta de “perdón social” que hizo Petro -y que fue criticada por diferentes sectores-, o la firma que hizo en una notaría de su compromiso de no expropiar, la cual fue cuestionada también por diferentes juristas y analistas políticos.

Niclás Maduro y Álex Saab, con quienes ha sido relacionada Piedad Córdoba. Foto: EL TIEMPO

En este sentido cabría la posibilidad de que haya información de posibles decisiones en los próximos días en contra de Piedad Córdoba y que podrían tener un impacto en la campaña de Petro, tomando en cuenta que ella es una de las figuras más importantes del Pacto Histórico.



En este sentido, la campaña de Petro buscaría adelantarse a esta posible decisión y marcar distancia con la excongresista y las eventuales consecuencias judiciales que, posiblemente, haya contra ella.



En otras palabras, algunos sectores del Pacto Histórico podrían estar contemplando el daño que la presencia de Piedad podría hacerle a la campaña de Petro y que podría sumarse a las polémicas que el candidato ha tenido que enfrentar ante la opinión pública.

Los señalamientos sobre Piedad vienen desde antes de las elecciones legislativas

En todo caso algunos se preguntan por qué Petro no sentó la misma posición sobre Córdoba antes de las elecciones legislativas del 13 de marzo, cuando ya se conocían varios de los hechos de los que ella ha sido señalada.



Por el momento, Piedad no ha manifestado nada de manera pública y apenas hace unas horas publicó un trino felicitando al candidato presidencial del Pacto Histórico por su cumpleaños.



