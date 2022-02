El aspirante a la presidencia, Gustavo Petro, anunció en la mañana de este sábado que no podría asistir a una reunión que tenía programada con víctimas de la violencia de Cacarica en el departamento de Chocó, esto, porque tenía problemas de seguridad para transportarse hasta la zona.



(Le puede interesar: Petro dice que no pudo presentarse en Yopal debido a problemas de seguridad)



El equipo de campaña de Petro, ayer, había reportado una situación similar, luego de que el líder del Pacto Histórico no se pudiera presentar a una manifestación convocada en el Parque el Resurgimiento, en Yopal, tras la denuncia de amenazas.

Aún se desconocen las razones de seguridad por las que la empresa de transporte canceló su traslado hasta Cacarica, aunque se sabe que en esta zona del Urabá chocoano se han presentado alteraciones de orden público por parte de miembros del ELN y el Clan del Golfo que están en disputa armada por el territorio.



(Además: 'Van más de 300 firmantes asesinados': Rodrigo Londoño)



El equipo de campaña del precandidato a la presidencia ha estado muy atento a su seguridad, en medio de sus correrías políticas y las presentaciones públicas que ha tenido en diferentes regiones del país.

La empresa que debía transportarme a Cacarica, Chocó, para el evento nacional de víctimas, ha decidido por razones de su seguridad, no transportarme.



Lamentablemente no puedo ir al Urabá chocoano y encontrarme con las víctimas de la violencia que me esperaban. — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 26, 2022

Petro aseguró en sus redes sociales que no podría llegar hasta el evento nacional en el sector de Cacarica, y que lamentaba no poder reunirse con las personas que lo estaban esperando.



"Lamentablemente no puedo ir al Urabá chocoano y encontrarme con las víctimas de la violencia que me esperaban", dijo a través de su cuenta oficial de Twitter.

REDACCIÓN POLÍTICA

Síganos en: @PoliticaET

Para seguir leyendo...

- Petro denuncia que ordenaron levantar su esquema de seguridad en Guapi

- Registraduría usará herramientas teconológicas para evitar fraude electoral