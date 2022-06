Después de que Rodolfo Hernández asegurara que las afirmaciones de Gustavo Petro le dieron a entender un desacato a la orden del Tribunal Superior de Bogotá, el líder del Pacto Histórico le respondió:



"No puedo más que decir que no se puede ser Presidente y ponerle trampas a los jueces. Sin jueces, solo habrá dictadura y violencia. Nosotros acataremos y defenderemos la justicia".

Hernández aseguró que considera que Petro "al afirmar que dejaba en manos de un tercero un tema tan delicado -que debería ser resuelto en estricto apego al fallo- demostró que no estaba dispuesto a acatar el proveído en forma dispuesta por el despacho".



El candidato presidencial por la Liga de Gobernantes Anticorrupción aseguró que él le había enviado a Petro la invitación mediante una carta publica para la coordinación del debate presidencial ordenado por el Tribunal; sin embargo, en su consideración "con la "respuesta suscrita por el candidato deduje que no estaba dispuesto a acatar en estricto rigor por el despacho".



Esto a pesar de que el candidato presidencial del Pacto Histórico había expresado a través de un comunicado público que estaba listo desde que se conoció el fallo judicial.



"Me alegra que acepte debatir. Usted no quería, le obligan (...) Sin embargo, yo no pongo condiciones a este debate. Ninguna. Dejo en manos de RTVC todos los detalles del debate: desde los y las moderadoras, hasta los temas, incluidos por supuesto los que usted plantea", indicó Petro.

EN DESARROLLO...