En redes sociales se ha viralizado un video de un discurso de Francia Márquez - fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro - en el cual asegura que quieren que el proyecto del candidato presidencial del Pacto Histórico sea a largo plazo.



“Este proyecto del cambio es un proyecto a largo plazo, y empieza el 29 de mayo ganando en primera vuelta la presidencia de Colombia”, apuntó la lideresa ambiental.



No obstante, Gustavo Petro salió a aclarar la frase de su 'vice'. Aseguró que él no desea perpetuarse en el poder y que ni siquiera buscaría una relección, pues, de ganar las elecciones, entregaría el mandato tras los cuatro años de su Gobierno.



"El único gobierno de largo plazo que hubo en Colombia es el de Uribe, que ya quiere poner a Duque II. 20 años de gobierno. Nosotros entregaremos el mandato a los 4 años" escribió en su cuenta de Twitter en respuesta a la senadora María Fernanda Cabal.



Esta última había cuestionado la frase de Francia. "El peligro es real. Dice esta señora que la idea de gobierno de Petro, es uno de "largo plazo", ¿será que no estamos entendiendo que nos anuncian la dictadura comunista?", escribió la senadora uribista.

¿Qué dijo exactamente Francia?

Antes de asegurar que el "proyecto de cambio (de Petro)" iba a ser "a largo plazo", Francia Márquez había asegurado que debe haber una descentralización del gobierno, no solo física, sino también ideológica y en términos de lo que será su proyección.



“Una vez lleguemos a la presidencia de Colombia, tenemos que hacer todos los esfuerzos necesarios para construir un gobierno desde abajo, un gobierno del pueblo, un gobierno de manera colectiva. Un gobierno que se descentralice, no solo en términos físicos sino en términos de su proyección”, indicó Márquez en su discurso.



La frase fue interpretada de distintas maneras por algunos sectores políticos. Esto, teniendo en cuenta que Márquez no aclaró exactamente a qué se refería.



Para algunos podría significar que ese "proyecto a largo plazo" sería presidido por Gustavo Petro de forma indefinida - en caso de que gane las elecciones -. Por otro lado, podría querer decir que desean que otro presidente continúe con la ejecución de ese "proyecto del cambio", teniendo en cuenta que quieren que se perpetúe en el tiempo.



