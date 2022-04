El candidato presidencial Gustavo Petro participó en una conversación con 80 jóvenes de diferentes partes del país. En medio del diálogo, el senador fue cuestionado sobre las garantías que brindaría para que las juventudes puedan participar de la protesta social sin sufrir vulneraciones de ningún tipo.



Sobre el tema, el aspirante del Pacto Histórico realizó serias aseveraciones sobre el rol del gobierno del presidente Iván Duque, en el denominado "estallido social". Petro aludió a que la Fuerza Pública tuvo una intervención ordenada por el Estado, "basada en un enemigo interno".



El líder de izquierda dijo que si preside el próximo cuatrienio habrá una concepción de "seguridad humana", que tenga como principio el respeto de los actores involucrados en la protesta social y los miembros de la Fuerza Pública.



"El próximo presidente de Colombia no va a ordenar matar a la juventud de Colombia", dijo Petro durante el debate organizado por Caracol Noticias.



El dirigente político también habló sobre la denominada "primera línea" -el grupo de manifestantes, en su mayoría conformado por jóvenes, que ha tenido una incidencia en las protestas a nivel nacional- y dijo que la Fuerza Pública a través del concepto de "enemigo interno" los ha atacado.



"El indicador es bajas, antes eran las FARC y ahora es la primera línea, bajas. Esa política de seguridad basada en un enemigo interno solo tiene un indicador: la muerte", concluyó.

Un llamado para no protestar

Por su parte, Gustavo Bolívar, quien ha sido un defensor de los manifestantes; y Daniel Quintero, alcalde de Medellín, cercano a Gustavo Petro, coincidieron en pedir a los jóvenes no salir a marchar hoy, 28 de abril, al considerar que estas "serán infiltradas" para afectar las elecciones presidenciales.



“Nosotros vamos punteando en las encuestas, no somos torpes para generar mañana disturbios, para darle papaya al Gobierno de que se amplíe de repente esa chispa y se encienda de nuevo y les demos la oportunidad, hasta incluso, de aplazar las elecciones", dijo Bolívar.

#NoTieneSentido que a un mes de las elecciones que ganará el pte que hará realidad los sueños de los jóvenes, salgamos a las calles a caer en la trampa de la ultraderecha.

Los van a entrampar. No salgan por favor🙏#JovenesNoDemosPapaya @YoAlejoVhttps://t.co/MTyic5pVdo — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) April 28, 2022

El mandatario de la capital de Antioquia escribió: "Pilas, no marchen mañana 28 de abril 2022. La marcha será infiltrada para afectar elecciones. No caigan en la trampa".

