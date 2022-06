El candidato presidencial, Gustavo Petro, quien lidera la coalición del Pacto Histórico y aspira a la Presidencia junto a la activista ambiental del Cauca, Francia Márquez, este domingo 12 de junio, le envió un mensaje a su madre, a sus simpatizantes y a la población colombiana en general.



Después de la primera vuelta, Petro se alejó de los espacios multitudinarios y las plazas públicas, y más bien, estuvo concentrado en realizar viajes a sectores puntuales del país. Ahora, a tan solo una semana para la elección presidencial, expresó esto:

"Querida Colombia, a solo días del triunfo de la vida,

con la serenidad que da la honestidad, me dirijo a ustedes...



En especial a ti madre, que te angustias cada día

por alimentar a tus hijos y darles educación.



Me dirijo a ti, mujer trabajadora, que te entregas por tu familia, pero que vives con miedo.



Dirijo mis palabras a la juventud. A esa nueva generación que repudia la violencia, que sueña con superarla… que quieren vivir en paz, en un país de oportunidades.



Les hablo a quienes aman la tierra y la ven morirse sin poder detener su destrucción: sepan que nosotros estamos del lado de la vida.



Me dirijo al empresariado honesto que quiere seguridad y paz.

Que quiere un país que respete su esfuerzo y lo ayude a seguir creciendo.



Hablo a los viejos y viejas que ansían su bienestar ahora, y asegurar el futuro a sus hijos y sus nietos…



Te hablo a ti, que deseas acabar con la corrupción que nos hunde en la miseria. Tengan claro que mi lucha seguirá siendo implacable, como lo he hecho toda mi vida.



Hablo a los invisibilizados, a los nadies, a los obreros, campesinos, a los resignados; les digo, tengan confianza, en sus manos está el romper con ese vergonzoso pasado violento y corrupto.



¡Colombia que quiero tanto, sí podemos! Vamos con determinación, sin miedos, al cambio hacia una Colombia viva, de futuro y esperanza.



Este 19 venceremos, ¡la corrupción será derrotada!



Llega el triunfo de la vida".

Me dirijo a ustedes para que votemos este 19 de junio por el verdadero cambio, sin miedo y con esperanza. Llegó el momento de hacer historia, tu país te necesita.



¡Cuento contigo! comparte con tus amigos y amigas. pic.twitter.com/hGi6LCp69Q — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 12, 2022

POLÍTICA

