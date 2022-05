El candidato a la Presidencia Gustavo Petro habló este sábado de un supuesto aplazamiento de las elecciones y convocó a una reunión a Sergio Fajardo y a Rodolfo Hernández. "Tienen pensado darle un golpe a las elecciones del 29 de mayo. Tienen pensado suspender las elecciones", aseguró.



La procuradora general, Margarita Cabello Blanco, ha dejado claro que "las fechas de las elecciones en Colombia las fija la Constitución y la Ley, por lo tanto, no son susceptibles de cambio".



(Le puede interesar: Deportistas se la juegan y muestran sus cartas en la carrera presidencial).

A su turno, el ministro del Interior, Daniel Palacios, pidió al candidato no desinformar. "Afirmaciones en las que se habla de aplazamiento o suspensión de las elecciones, son absolutamente falsas. Solicitamos a candidatos y equipos no generar desinformación. Unas elecciones transparentes inician con la responsabilidad de los candidatos de no promover información falsa".

Afirmaciones en las que se habla de aplazamiento o suspensión de las elecciones, son absolutamente falsas. Solicitamos a candidatos y equipos no generar desinformación.

Unas elecciones transparentes inician con la responsabilidad de los candidatos de no promover información falsa — Daniel Palacios (@DanielPalam) May 22, 2022

En la noche de este sábado, 21 de mayo, miles de personas acudieron a la cita de la campaña del Pacto Histórico, en la capital del Atlántico, donde el exalcalde de Bogotá ofreció un discurso público a ocho días de las elecciones.



Sobre su llamado a estar "alerta", el postulante a jefe de Estado afirmó que su campaña se ha "acercado tanto a la victoria popular" que hay un "régimen de la corrupción desesperado".

Frente a las acusaciones que lanzó, el aspirante a la Casa de Nariño invitó a "actuar con serenidad" e hizo un llamado a no "caer en violencias y en la trampa", sino a que sus seguidores estén "atentos y movilizados".



"Los invito a coordinarse a la unidad. A Fajardo y a Hernández a dialogar no sobre cómo nos volvemos quizás una sola candidatura sino cómo defendemos la democracia del terror desatado en el régimen de corrupción que intenta impedir las elecciones", dijo.

URGENTE 2, @petrogustavo acaba de convocar el próximo lunes a Fajardo y Rodolfo a reunión de urgencia ... se planea un golpe de estado en Colombia🇨🇴 Denuncia Petro #alertademocrática — Hollman Morris (@HOLLMANMORRIS) May 22, 2022

Facebook Twitter Linkedin

Desde las 2 p. m., los seguidores de Petro se comenzaron a concentrar en la Carrera 50 de Barranquilla. Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO

En materia de propuestas, Petro planteó medio salario mínimo para "ayudar a la mujer que tiene hijos en la primera infancia para que no caiga en la pobreza" y que pueda alimentar a sus hijos.

Finalmente, con miras al 29 de mayo, el candidato se refirió a sus posibilidades en los comicios. "Estamos al borde de ganar la Presidencia de la República", puntualizó.

Las fechas de las elecciones las fija la Constitución: Procuraduría

La procuradora Margarita Cabello Blanco advirtió que "las fechas de las elecciones en Colombia las fija la Constitución y la Ley, por lo tanto, no son susceptibles de cambio".



"Ese tema no está ni estará en discusión. La Organización Electoral y demás entidades tienen que prepararse para afrontar todas las eventualidades y realizar las elecciones en las fechas previstas", agregó.

No deje de leer noticias de Política

POLÍTICA