El presidente electo Gustavo Petro tuvo este jueves el que se puede considerar como su primer día de agenda pública después de haber sido elegido como mandatario de los colombianos el pasado domingo.



La jornada del mandatario electo comenzó con una reunión con la alcaldesa de Bogotá Claudia López con quien en la campaña tuvo algunos roces, aunque finalmente el grupo que la respaldó a ella terminó al lado de Petro.

"Hemos terminado una reunión de trabajo con la alcaldesa Bogotá en procura construir la hoja de ruta común entre las dos administraciones", se limitó a decir el presidente electo.



Posteriormente tuvo un encuentro con lo que se denomina la bancada del frente amplio, en un hotel del noroccidente de Bogotá.



El frente amplio incluye no solo a los 20 senadores del Pacto Histórico, sino también algunos otros congresistas que en el marco de la campaña terminaron uniéndose a la aspiración presidencial de Petro.



Con estos legisladores afines a su propuesta de gobierno la idea básicamente era revisar lo que tiene que ver con la agenda legislativa y la conformación de bancadas, previo al nuevo periodo de sesiones que comienza el próximo 20 de julio.



Para nadie es un secreto que Petro necesita consolidar unas grandes mayorías en el Legislativo no solo para pasar sus proyectos sino para tener un respaldo político, algo que hoy parece no estar nada lejano.

Hemos tenido una amena conversación con el Alto Representante de la Unión Europea para política exterior y asuntos de seguridad, Josep Borell. FACEBOOK

En el marco de la jornada que sostuvo esta mañana en Bogotá, también confirmó que tuvo una “amena conversación con el alto representante de la Unión Europea para la política exterior y asuntos de seguridad, Josep Borrell”.



Eso significa que hasta ahora Petro no sólo ha hablado con el presidente Estados Unidos, Joe Biden, con su secretario de Estado, Antony Blinken, con el presidente venezolano Nicolás Maduro sino que también ahora se suma el que se puede considerar como Canciller europeo. Claro que también hablado con algunos mandatarios de la región y con otros dignatarios.



Una vez termine esta reunión con los congresistas, el presidente electo partirá hacia las instalaciones de la Registraduría en donde, al lado de su fórmula vicepresidencial, Francia Márquez, recibirá la credencial que lo certifica como el nuevo presidente de los colombianos.



Allí estará el registrador Nacional, Alexander Vega, los nueve magistrados del Consejo Nacional Electoral , entidad que precisamente en la mañana de este jueves dio a conocer la resolución mediante la cual se determina la votación del pasado 19 de junio y se declara su elección como presidente. También habrá algunos invitados especiales, como magistrado de las altas cortes.



Sobre esta ceremonia trascendió que personas del equipo de Petro pidieron que no fuera tan multitudinaria la ceremonia, sino que solo estuvieran los invitados especiales, algunas personas cercanas al presidente electo y miembros de la prensa.



La ceremonia se hará en la plazoleta de la Registraduría, no solo por el espacio sino también para que tenga la suficiente comodidad para los asistentes y para guardar un poco el distanciamiento ante el riesgo por el covid.



Terminada esta cita, el presidente electo partirá para la Casa de Nariño, en lo que será el primer encuentro formal que él sostendrá con el presidente en ejercicio, Iván Duque, tras las votaciones en segunda vuelta.



LA CITA EN LA CASA DE NARIÑO

Lo que EL TIEMPO conoció, es que Petro llegará solo a la Casa de Nariño sobre las 5:30 de la tarde de este jueves, sin la compañía de nadie de su equipo.



Allí será recibido por el presidente Iván Duque en el despacho presidencial para dialogar en términos generales sobre el estado de la Nación y también sobre el proceso de empalme.



Es por eso que en la Casa de Nariño estarán dispuestos el ministro José Manuel Restrepo, quien es el jefe de la comisión de empalme del Gobierno Nacional, así como la jefe de gabinete, Maria Paula Correa, y el director del Dapre, Victor Manuel Muñoz.



Por ahora lo que trascendió es la cita con el presidente Duque, pero no se descarta que posteriormente se reúnan de manera conjunta con el equipo de empalme del Gobierno.



Por supuesto que no hay nada formal, pero se estima que la visita de Petro a la Casa de Nariño pueda tardarse menos de una hora. En lo puntual no hay previstas declaraciones al término de este encuentro.



Y a propósito del empalme está previsto que comience este viernes sobre las 10 de la mañana cuando haya una reunión en la Casa de Nariño entre los delegados oficiales nombrados por Duque y los que ha designado el presidente electo.



