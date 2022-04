Una nueva fotografía de la carrera electoral tomada en las últimas horas por el Centro Nacional de Consultoría S.A. para CM& muestra dos imágenes llamativas: una distancia tomada para una primera vuelta por los candidatos Gustavo Petro (Pacto Histórico) y Federico Gutiérrez (Equipo por Colombia) sobre los aspirantes Rodolfo Hernández (Independiente) y Sergio Fajardo (Coalición Centro Esperanza); y también un empate técnico de cada uno de los tres rivales del exalcalde de Bogotá y dirigente de izquierda en el escenario de una posible segunda vuelta.



En efecto, en la medición del CNC para el noticiero de televisión a la pregunta de: "Si las elecciones a la Presidencia fueran el próximo domingo y los candidatos son los siguientes, ¿por cuál de ellos votaría…?", estas fueron las respuestas:



Petro, 34 %; Gutiérrez, 23 %; Hernández, 12 %; Fajardo, 9 %; Ingrid Betancourt, 2 %; y John Milton Rodríguez, 1 %.



Los candidatos Enrique Gómez y Luis Pérez aparecen con 0 %, Otro, 1 %.



Mientras que el voto en blanco tendría un 4 %; ninguno un 2 % y la opción no sabe no responde un 12%.



En caso de que Petro se enfrentará en una posible vuelta frente a Gutiérrez a Hernández o a Fajardo en una hipotética segunda vuelta, en todas las respuestas el candidato del Pacto Histórico registra números superiores a cada uno de ellos, pero la encuesta refleja que por el margen de error habría un empate técnico.



¿Por qué? Este estudio estadístico que fue hecho sobre una población de 1.965 personas en 66 municipios de Colombia tiene un margen de error de 2,2 % y 95 % de confianza.



Y los resultados en los tres escenarios diferentes son los siguientes:



En una posible segunda vuelta entre Petro y Gutiérrez, el candidato presidencial del Pacto Histórico obtendría un 41 % de votos frente al aspirante de Equipo por Colombia, que obtendría el 39 % de los sufragios.



Y si en un escenario de segunda vuelta los candidatos fueran, ¿Rodolfo Hernández y Gustavo Petro por quién votaría usted? las respuestas fueron: Petro, 40 %; Hernández, 38 %.



A pesar de que Fajardo ocupa el cuarto lugar en intención de voto para la primera vuelta, el domingo 29 de mayo, es quien menor distancia tendría de Petro en un escenario de segunda vuelta.



El líder de la Colombia Humana ganaría, igualmente, con un 39 % frente al 38 % que

obtendría el candidato de centro. Esto es solo un punto de diferencia.



Este estudio, que fue hecho entre el 4 y el 7 de abril, vía telefónica, fue realizado en las siguientes regiones geográficas, según informa el CNC: (1) Bogotá: Bogotá D.C.; (2) Caribe: Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre; (3) Central: Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda, Huila y Tolima; (4) Oriente: Arauca, Boyacá, Casanare, Cundinamarca, Meta, Norte de Santander, Santander; (5) Pacífico: Cauca, Chocó, Nariño, Valle Del Cauca.



Esta es la tercera encuesta que se hace pública en los últimos ocho días que muestran una tendencia, para primera vuelta, favorable a los candidatos Petro y Gutiérrez.



Así, las cosas Gutiérrez, de Equipo por Colombia, y Petro, del Pacto Histórico, se encaminarían a un final en la segunda vuelta de las elecciones en la que se elegirá el presidente de Colombia para el periodo 2022-2026, si los electores el domingo 29 de mayo votaran como lo han manifestado en estas encuestas.



La encuesta hecha por las firmas EcoAnalítica Medición, Guarumo S. A. S. y Conceptos Económicos S. A. S., y que reveló el domingo pasado EL TIEMPO, muestra que en la primera vuelta los triunfadores serían Petro, con 34 por ciento, seguido de Gutiérrez, con 25 por ciento.



Y posteriormente, en el escenario de una segunda vuelta entre ambos contendientes, Gutiérrez obtendría un 43,5 por ciento de los votos frente a un 40,1 por ciento de Petro.



Para este encuestador, las cifras correspondientes a la segunda vuelta equivalen a un empate técnico debido al margen de error previsto en el estudio.



La encuesta, que fue realizado mediante entrevistas telefónicas (en total fueron consultadas 1.865 personas), tiene un margen de error del 2,5 por ciento.



Esta inclinación coincide con la más reciente encuesta del Centro Nacional de Consultoría (CNC), para la revista Semana, sobre intención de voto, realizada entre 4.206 ciudadanos de manera presencial en 75 municipios, la cual fue divulgada el pasado sábado.



En las gráficas de las tres encuestas, se observa que ninguno de los candidatos obtendría un número de votos suficiente que le permita ganar en primera.



Según los cálculos electorales, para imponerse el 29 de mayo próximo como jefe de Estado se requieren la mitad más uno de los votos válidos de esa jornada, lo que se traduce en que se necesitan –mínimo– unos 10 millones de votos.



En el 2018, en la primera vuelta, Petro logró el 25 por ciento de la votación con 4,8 millones de votos. Quedó de segundo, detrás de quien hoy es el presidente de la República, Iván Duque, que obtuvo un 39,34 por ciento, es decir, 7,6 millones de votos.



El dirigente de izquierda supera ese registro con respecto a los que obtuvo su consulta. Sin embargo, no logró la victoria en la segunda vuelta, en la que alcanzó 8 millones de votos (41,77 %), mientras que Duque logró 10,3 millones de votos, (54,03 %).



En ese momento, el censo electoral en el país rondaba los 36,2 millones de ciudadanos y la participación en ambas vueltas presidenciales estuvo en 19,6 millones de votos.



Para este 2022, el censo electoral se estima en 38 millones de personas. Esto, según las tendencias, indica que para la primera vuelta irían unos 20 millones de personas. La mitad más uno debe estar por encima de los 10 millones de votos.



Es decir, casi el doble de lo que muestra hoy por sus resultados del 13 de marzo. Algunos analistas, sin embargo, creen que, por lo que está en juego y lo cerrado de la competencia, la participación suba. Eso haría que la cifra mágica no sería de 10, sino de 11 millones.



Pero, ¿qué significa esta nueva fotografía de la carrera electoral?



Para el analista Andrés Segura, "los resultados de está encuesta en comparación con las demás son similares, lo que muestra que las tendencias están claras".



Según su valoración, "Gustavo Petro sigue lejos de su objetivo de ganar en primera vuelta, y no crece en comparación a las anteriores mediciones".



"Lo mismo pasa con Federico Gutiérrez. Tuvo un salto importante después de la consulta", asegura.



"Fajardo sigue igual. Su votación base no cae, pero no ha logrado capturar más votación. Falta que se conozca más su idea de la remontada", agrega.



"Rodolfo es el único que crece, aunque es muy pequeño teniendo en cuenta el margen de error", argumenta.



Para él, la campaña está retomando después del receso que tuvo las últimas semanas por su viaje y los cambios en el equipo. "En próximas mediciones se sabrá si ese crecimiento se mantiene o no".



Este experto en el terreno electoral, sin embargo, advierte que los escenarios de segunda vuelta aún son hipotéticos. "Solo sirven como referencia para entender como se están moviendo las candidaturas, pero no se pueden usar como termómetro fiable".



"En ese sentido, se ve que Petro tiene un techo. Con cualquiera de los otros candidatos se mantiene en un rango muy pequeño, no hay grandes cambios. Eso hace que cualquier otro candidato recoja votos", concluye.



POLÍTICA



Ficha técnica



PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE LA REALIZÓ: Centro Nacional de Consultoría S.A.

PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE LA ENCOMENDÓ: CM&

FUENTE DE FINANCIACIÓN: CM&

UNIVERSO EN ESTUDIO: Mujeres y hombres mayores de 18 años residentes en los municipios de Colombia y con intención de votar en las próximas elecciones

DISEÑO DE MUESTREO: Probabilístico estratificado en dos etapas con selección de encuestados por Muestreo Aleatorio Simple. La estratificación separa las ciudades principales del resto de municipios en cada región. En la primera etapa de muestreo se seleccionaron municipios y en la segunda etapa de muestreo se seleccionaron hogares a partir del marco de muestreo (directorio telefónico). Se encuestó a una persona adulta dentro del hogar. Las regiones geográficas conformadas fueron: (1) Bogotá: Bogotá D.C.; (2) Caribe: Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre; (3) Central: Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda, Huila y Tolima; (4) Oriente: Arauca, Boyacá, Casanare, Cundinamarca, Meta, Norte de Santander, Santander; (5) Pacífico: Cauca, Chocó, Nariño, Valle Del Cauca

TAMAÑO DE MUESTRA: 1.965 casos en 66 municipios de Colombia

MARGEN DE ERROR Y NIVEL DE CONFIANZA: Margen de error de 2,2% y 95% de confianza

TEMAS A LOS QUE SE REFIERE: Intención de voto por los candidatos a la presidencia de Colombia

PREGUNTAS QUE SE FORMULARON: 6 preguntas

PERIODO TRABAJO DE CAMPO: 4 a 7 de abril de 2022

CANTIDAD DE ENCUESTADORES Y MÉTODO DE SUPERVISIÓN: Participaron 60 encuestadores y el método de supervisión fue monitorización del 10% y revisión digital de 17%

TÉCNICA DE RECOLECCIÓN: Encuesta telefónica en hogares