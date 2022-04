El presidente Iván Duque se pronunció este martes sobre la polémica propuesta presentada por el candidato presidencial Gustavo Petro relacionada con el perdòn social.



Tras la presentación del proyecto INTEGRA de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) el jefe de Estado se refiriò al asunto en diálogo con periodistas​​

El mandatario comenzó por señalar que ahora le toca decir siempre que él opina es sobre propuestas, para que no digan que es que se está refiriendo a personas o candidatos.



El jefe de Estado dijo que "cualquier tipo de política que busque premiar, favorecer y atenuar los criminales que más han lacerado este país, pues claramente es una propuesta que es altamente conveniente y que merece el rechazo al unísono" del pueblo colombiano.



"Colombia no puede seguir siendo más permisiva ni con el terrorismo ni con el narcotráfico. Hablar de mecanismos que atenúan las sanciones que les corresponden, a mí me parece que son totalmente desviadas al propósito de la legalidad", destacó el mandatario.



En su declaración a los medios, el mandatario también se refirió a la denuncia que en su contra se interpuso en la Comision de Acusacion por participación en política.



Como primera medida dijo que no conocía las denuncias y señaló que por ahí ha visto que quieren que no se refiera a tres palabras, al populismo, la posverdad y a la polarización.



Y dijo que, sobre todo, no les gusta que las utilice referidas a un a un maravilloso libro que acaba de publicar Moisés Naim.



"Yo creo que este país tiene en el artículo 28 de la Constitución algo muy claro y es la libertad de expresión. Y sobre las ideas y los principios que yo defiendo, nunca dejaré de pronunciarme y siempre elevaré mi voz como presidente y como ciudadano en contra del populismo, de la polarización y de la posverdad, como también lo he hecho contra el narcotráfico, contra el crimen organizado y como lo he hecho contra la corrupción", señaló Duque.



El mandatario reiteró que seguirá opinando sobre todo lo que tenga que ver con propuestas y con políticas atañen al pueblo colombiano



En ese sentido dijo que así como ha exaltado propuestas que le sirven al país, también se han cuestionado aquellas que lo que buscan es destruir, generar destrucción en el país y dijo que eso se ha hecho guardando principio ético "y es que yo no me refiero nea candidaturas ni a candidatos, pero pero si me refiero a lo que le conviene a Colombia".



