"No se puede andar toda la vida cobrando cuentas del pasado. Eso no tiene arreglo, lo que tiene arreglo es el porvenir, y el porvenir es mejor, eso es el problema de Colombia, no miren hacia atrás", afirmó el expresidente uruguayo José 'Pepe' Mujica tras la victoria de Gustavo Petro en la segunda vuelta del domingo.



En conversación con W Radio, el exmandatario de la República Oriental del Uruguay habló sobre los retos que se avecinan para el presidente electo de Colombia.



El expresidente uruguayo Pepe Mujica se refirió al nuevo jefe de Estado de Colombia. Foto: EFe

Para el uruguayo, "siempre va a haber diferencias, pero hay que aprender a convivir en paz". Además, señaló que este último punto es lo que "necesita Colombia".



En ese sentido, el exmandatario aseguró que Petro "es un presidente que no puede hacer magia", por lo que, para él, todos los colombianos deben comprometerse y "dejar en la historia" la guerra.

Además, el expresidente ahondó en la problemática de la violencia que ha marcado la historia de Colombia: "De la muerte de Gaitán en adelante, hay una costumbre de solucionar los problemas a tiros. Hay que cambiar eso", manifestó.



"Gustavo Petro ha sufrido mucho, conoce la realidad, ha sido administrador de una ciudad grande y no ha sido destruido por los años", concluyó el nacido en Montevideo.



