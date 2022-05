Todos los aspirantes a la Presidencia coinciden en la urgente necesidad de hacer una reforma pensional en el país.



Algunos también proponen dar un subsidio mensual a aquellos adultos mayores que no tienen pensión. A su vez, brindar alternativas para aquellos cotizantes que no alcanzaron las semanas requeridas para pensionarse.



Conozca las propuestas de los candidatos presidenciales en materia pensional:

Sergio Fajardo

- Propone una reforma pensional y protección a la vejez.

- Dar un ingreso de 500 mil pesos, de manera gradual, a todos los adultos mayores a 65 años sin pensión o fuentes adicionales de ingreso, esto se financiará con impuestos progresivos.

- Propone formalizar el mercado laboral, al considerar que “empleos formales cotizando hoy son pensionados mañana”.

- Evaluará otros elementos para aumentar la cobertura. Por ejemplo: (i) la compra de semanas, (ii) la pensión anticipada, y (iii) los incentivos para continuar cotizando.

- Propone que los dos primeros salarios mínimos se cotizan en Colpensiones, pues según él, “aumenta la pensión con respecto al último salario para las personas de menores ingresos”; y que a partir de 2 salarios mínimos, se empiece a cotizar en fondo privado.

Sergio Fajardo, candidato presidencial. Foto: Campaña Sergio Fajardo

John Milton Rodríguez

- Que la reforma pensional esté atada a la reforma laboral con el fin de que aumente el número de cotizantes.

- Mantener los dos sistemas pensionales, Régimen de Prima Media y el Régimen de Ahorro Pensional, pero generando una reestructuración por medio de límites para eliminar el alto costo que aporta el Estado en subsidio para las pensiones más altas.

- Mejorar el sistema de información que deben dar los sistemas pensionales para garantizar una decisión efectiva.

- Establecer una mesa de revisión de los costos de comisiones y otros que tienen los regímenes para alentar especialmente el ahorro individual.

- Mejorar la focalización de Colombia mayor que no cuentan hoy con una pensión y se encuentre en situación de vulnerabilidad hasta en 5 veces la cobertura y focalización actual.

John Milton Rodriguez, candidato presidencial. Foto: John Milton Rodríguez.

Ingrid Betancourt

- Aumentar la cobertura creando un seguro para la vejez, para que los colombianos que nunca pudieron cotizar reciban, a partir de la edad legal de retiro, un seguro de vejez de 420 mil pesos.

- Para los que contribuyeron pero no alcanzaron las semanas para pensionarse, combinar sus ahorros dentro del sistema pensional con el seguro de vejez.

- Operar con las mismas reglas en el régimen público y en el privado para no beneficiar a las pensiones más altas y transferir estos subsidios a los más pobres.

- Para asegurar que el ahorro de la población activa logre respaldar las pensiones, propone aumentar la edad de la pensión en el futuro, efectivo dentro de 25 años.

- Garantizar la sostenibilidad del sistema a mediano y largo plazo para que jóvenes tengan acceso a pensión sin quebrar al Estado.

Candidata Ingrid Betancourt Foto: Jaiver Nieto Álvarez / ETCE

Rodolfo Hernández

- Impulsar un consenso judicial para las decisiones sobre reconocimiento o cambio de beneficios del sistema pensional, de tal manera que todas las personas en iguales condiciones reciban los mismos beneficios. Para él, esto ayudará a planear mejor el gasto público.

- Autorizar la devolución de saldos pequeños en BEPS (Beneficios Económicos Periódicos) con la contrapartida o subsidio del Estado, cuando se haya demostrado un esfuerzo en ahorro por parte de la persona vinculada. Esta medida debe enlazarse con el programa Colombia Mayor, con el fin de asegurar un ingreso mínimo para los adultos mayores.

- Por ley, otorgar una pensión a todos los adultos mayores, sin importar que hayan o no cumplido los requisitos hasta hoy vigentes, en la forma de una renta básica, además de un apoyo para cubrir temas de salud.

- Revisar la implementación de una carga impositiva a los pensionados privilegiados, como una medida que aplane la punta de la pirámide en que se ha convertido el sistema pensional colombiano.

- Reformar Colpensiones para permitirle la captación de ahorros, de manera que pueda competir con los fondos privados en generación de inversiones.

Candidato Rodolfo Hernández Foto: Jaiver Nieto Álvarez / ETCE

Federico Gutiérrez

- Proteger el ahorro de 18 millones de colombianos, frente a las intenciones de nacionalizarlo y gastarlo en politiquería.

- Aumentar el subsidio de Colombia Mayor para brindar a 3 millones de adultos mayores sin pensión una renta vitalicia superior a los 330 mil pesos mensuales.

- Reducir de 25 a 22 años el tiempo de cotización para una pensión para los trabajadores de 1 salario mínimo.

- Fortalecer Colpensiones como un Fondo y transformar el esquema de BEPS en un régimen semi-contributivo para que, con las devoluciones de saldos y parte de los subsidios bien focalizados, se brinde un ingreso vitalicio para quienes no alcanzan a jubilarse.

- No modificar la edad de jubilación y tampoco el régimen de policías, militares y maestros.

Fico Gutiérrez, candidato presidencial. Foto: Vanexa Romero/El Tiempo

Gustavo Petro

- Unificar el Sistema General de Pensiones para, según la propuesta, proteger el derecho, lograr equilibrio presupuestal y liberar al menos 13 billones de pesos del presupuesto del Gobierno que actualmente son girados a Colpensiones. Este nuevo modelo estaría organizado mediante 3 pilares: no contributivo, contributivo y complementario.

- Garantizar un bono pensional no contributivo equivalente a medio salario mínimo para los hombres y mujeres adultos mayores que hoy día no tienen derecho a la pensión.

- El modelo funcionaría así: toda persona trabajadora, incluyendo las de mayores ingresos, cotizarán de manera obligatoria a Colpensiones una suma calculada sobre la base de 1 a 4 SMLV, lo que asegurará una pensión básica bajo el régimen de prima media. Las personas cuyos ingresos sean superiores a 4 SMLV decidirán libremente dónde cotizar el excedente; en este pilar participarán las Administradoras de Fondos de Pensiones.

- No se incrementará la edad ni tampoco se modificará la pensión de sobrevivencia para cónyuges, hijos con discapacidad, estudiantes y demás beneficiarios.

- Propone que si las personas llegan a la edad de pensión sin el número de semanas suficientes, en vez de realizar devolución de saldos, se plantearán mecanismos para realizar los aportes de las semanas faltantes.

El candidato presidencial del Pacto Histórico, Gustavo Petro, y su fórmula vicepresidencial, Francia Márquez. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Enrique Gómez

- Reforma integral al sistema de pensiones para enfatizar el ahorro y la solidaridad. Un desmonte rápido del régimen de reparto de prima media con prestación definida para eliminar los subsidios a los pensionados de mayores ingresos con un periodo de transición de 10 años.

- Introducir un sistema de pilares para cotizantes que promueva la formalización laboral garantizando una pensión mínima de un salario mínimo a todos los cotizantes y con responsabilidad de aportes adicionales para quienes deseen beneficiarse de una pensión más alta.

- Integrar de manera progresiva los regímenes especiales del magisterio y la Fuerza Pública al régimen general, reconociendo en el caso de la Fuerza Pública el 100 por ciento del último ingreso cuando se cumplan las condiciones de pensión.

- Respeto total a los derechos adquiridos y protección del ahorro privado de los trabajadores del RAIS.

Enrique Gómez, candidato presidencial. Foto: Campaña Enrique Gómez / Archivo EL TIEMPO

